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28.01.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградские физики определили состав микропластика в море

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Ученые Балтийского федерального университета им.И.Канта разработали уникальную методику определения химического состава микропластика, который загрязняет моря и океаны.

Об этом сообщает телеканал ОТР. Исследователи опробовали методику на образцах с различных глубин Балтийского моря, а также с его побережья.

Пластик в воде не разлагается, а только дробится на мельчайшие частицы, поясняется в сюжете. Диаметр нитей может быть даже меньше 50 микрон. Сложно определить, из чего конкретно мусор состоит и на какой глубине плавает.

Новейший метод спектроскопии позволяет узнать химический состав частиц любого размера и пути его миграции. В балтийских образцах, к примеру, идентифицированы нейлон, полиэтилен, полипропилен и другие вещества.

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- Допустим, есть какие-то химические заводы, которые сбрасывают определенный тип микропластика в окружающую среду, и дальше он по течению начинает плыть куда-то. То есть, вылавливая его определенным образом, можно проследить, что конкретно, какие загрязнения, откуда плывут, где находятся регионы с большим загрязнением, - поясняет Андрей Зюбин, старший научный сотрудник научно-образовательного центра "Фундаментально-прикладная фотоника и нанофотоника" БФУ имени Канта.

Микропластик наносит вред всем видам животных, рыб и птиц, а, следовательно, крайне опасен для людей, которые употребляют их в пищу. Частицы повреждают внутренние органы, нарушают защитные функции организма и могут привести к раковым заболеваниям.

Как сообщили в пресс-службе университета, идентифицируют частицы, собранные в Балтийском море, с помощью нового аппарата PLEX. Он разработан физиками Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН в сотрудничестве с Атлантическим отделением Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Калининград).

Аппарат оснащен насосом, который может закачать 2-3 кубометра морской воды на любой заданной глубине до 100 метров. Вода поднимается на корабль, где из нее отфильтровывают все твердые частицы. В образцах из Балтийского моря ученые идентифицировали 33 разных типа загрязняющих микрочастиц: нейлон, целлюлоза, полиэтилен, полипропилен и другие.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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