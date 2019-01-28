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28.01.2019 23:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Знакомство с Питером

Мария Шарапова дебютировала на турнире в городе на Неве
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 18(7776)
Мария Шарапова впервые в карьере сыграла на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Она вышла во второй круг, уверенно победив представляющую Австралию Дарью Гаврилову - 6:0, 6:4.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Во втором круге в Санкт-Петербурге Шарапова встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Во втором круге в Санкт-Петербурге Шарапова встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

У этого турнира интересная история. Соревнования в Питере проходят с 2003 года. До 2015 года они игрались под эгидой Международной теннисной федерации. Прорыв произошел после 2015 года, когда St. Petersburg Ladies Trophy получил лицензию Premier и был включен в календарь WTA вместо турнира в бельгийском Антверпене. С тех пор в Россию стали приглашать для участия лучших теннисисток мира.

К примеру, в нынешнем розыгрыше за главный трофей поборются вторая ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата Австралии-2019 Петра Квитова. Уже сегодня она встретится с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Также в Санкт-Петербурге сыграют Кики Бертенс (Голландия) и Арина Соболенко из Белоруссии, занимающие девятое и десятое места в женском рейтинге WTA соответственно.

Фото: EPA
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Ну и, конечно же, Шарапова. Мария впервые в карьере приехала на турнир в Санкт-Петербург. Прилетела она в Россию еще в минувший четверг вместе с тренером Томасом Хогстедтом и спарринг-партнером Алексом Кузнецовым. В эти дни Шарапова не только тренировалась, но и знакомилась с городом. Россиянка удивила подписчиков социальных сетей фотографиями на морозной набережной на фоне Зимнего дворца без шапки, сходила на экскурсию в Эрмитаж и в Мариинский театр.

- То, что я попала в Санкт-Петербург - для меня все еще нереально! - призналась Мария в интервью пресс-службе турнира. - Я хотела сыграть здесь еще в прошлом году, но график соревнований не позволил. В этом году решила, что обязательно приеду сюда. Не знаю, сколько еще лет я буду выступать, поэтому решила воспользоваться этой уникальной возможностью.

Первый сет матча с Гавриловой был одним из лучших в исполнении Марии за последнее время. Она не отдала сопернице ни одного гейма. Особенно впечатлили действия Шараповой на чужой подаче. Она была резче, лучше атаковала, надежно играла в обороне. Во второй партии Гаврилова чуть прибавила и даже сделала брейк. Но более опытная оппонентка сразу же взяла следующий гейм и не упустила своего.

Следующей соперницей Шараповой станет лучшая россиянка в мировом рейтинге Дарья Касаткина, посеянная в турнире в Санкт-Петербурге под третьим номером. В последний раз они встречались в сентябре на Открытом чемпионате США (US Open). К удивлению многих экспертов, Шарапова одержала легкую победу - 6:0, 6:2.

- Мой тренерский штаб пойдет смотреть матч Марии, - сказала Касаткина на пресс-конференции еще до дебютного матча Шараповой. - Мне в принципе все равно, с кем играть. Как я чувствую себя в роли первой ракетки мира? Нормально. Нет никакого давления в этом плане и вообще стараюсь не думать о таких вещах.

Во второй круг вышла Вера Звонарева. Она уверенно переиграла на старте турнира соотечественницу Екатерину Макарову в двух сетах - 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал Звонарева поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Юлией Гергес, посеянной под пятым номером.

Фото: EPA
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- Матч с Макаровой получился очень сложным, - отметила Звонарева. - Я другого и не ожидала, потому что Катя - очень опытный игрок. Вообще мне приятно вернуться на турнир, где я побеждала. В прошлом году меня здесь очень тепло поддерживали. Для меня одно удовольствие вернуться в Санкт-Петербург.

Добавим, что в понедельник была опубликована обновленная версия рейтинга среди мужчин. Первую строчку сохранил победитель Australian Open Новак Джокович. В Австралии серб выдал один из лучших турниров в карьере.

Начиная с 1/4 финала, Джокович не отдал ни одного сета. А в финале он настолько легко разобрался с главным конкурентом в туре Рафаэлем Надалем, что испанец признался после встречи: у него не было ни единого шанса в матче с таким Новаком.

В топ-10 рейтинга также попали: Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия), Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Роджер Федерер (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Доминик Тим (Австрия), Джон Иснер (США) и Марин Чилич (Хорватия). Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 11-ю позицию.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Мария Шарапова
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