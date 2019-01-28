В Великом Новгороде прошел юбилейный, десятый по счету "Матч звезд" Ассоциации студенческого баскетбола. Он был приурочен к 75-летию олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 в составе сборной СССР, великого игрока и тренера Сергея Александровича Белова.

Знаменитый баскетболист в свое время стоял у истоков создания студенческой лиги, которая с каждым годом становится все более масштабной.

Сейчас в Великий Новгород приехали многие прославленные мастера - партнер Белова по сборной и автор "золотого" паса в финале против американцев Иван Едешко, олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов, триумфатор Барселоны-1992 Ирина Сумникова, чемпионы Европы-2007 Сергей Быков и Никита Моргунов. Также "Матч звезд" посетили президент профессиональной Единой лиги Сергей Кущенко и глава Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), министр юстиции РФ Александр Коновалов. Кстати, именно Коновалов является автором литературной записи автобиографической книги Сергея Белова "Движение вверх", ставшей основной для одноименного фильма о победе нашей сборной на Олимпиаде-1972. Эта картина в начале 2018 года стала и остается до сих пор самой кассовой в истории российского проката.

217 очков совместными усилиями набрали команды "Запада" и "Востока". Это третий показатель по результативности в 11-летней истории "Матчей звезд"

Накануне "Матча звезд" прошел трогательный и по-настоящему душевный вечер памяти Сергея Белова, который вел комментатор холдинга "Матч ТВ" Роман Скворцов. Своими воспоминаниями о мастере делились его сын Александр и Иван Едешко, вспомнили интересные эпизоды из жизни легенды его бывшие партнеры и подопечные.

Непосредственно "Матч звезд" между командами "Запада" и "Востока" в смешанных составах, когда на площадке одновременно находились мужчины и девушки, прошел на высоких скоростях, изобиловал эффектными моментами, бросками в кольцо сверху и интересными комбинациями. Зрители, заполнившие трибуны спорткомплекса Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, живо реагировали на самые яркие эпизоды игры.

В итоге обоим командам удалось набрать трехзначное количество очков, победу одержал "Восток" - 110:107. Всего на площадку вышли 36 баскетболистов, поскольку каждой сборной в порядке исключения из классических правил было разрешено использовать по 18 игроков.

Самым результативным у мужчин стал представитель "Запада" студент МГУ Максим Налижитый (16), среди девушек отличилась выступавшая за "Восток" Полина Матушкина (12) из колледжа олимпийского резерва Пермского края. Титулы MVP (самых ценных игроков) достались все той же Матушкиной и набравшему 15 очков за "Запад" Даниилу Плужникову ("Балтийские рыцари", Калининград).

В перерывах матча прошли интереснейшие конкурсы по броскам сверху и по дальним броскам. По так называемым "данкам" победил казанец Шухрат Мурадхаджаев. Свой решающий бросок он совершил в майке с изображением Сергея Белова. В состязаниях "дальнобойщиков" наравне с мужчинами участвовали и девушки. В результате, главный приз завоевала Яна Кудрявцева из Иваново. В финале она обыграла лучшего бомбардира за всю историю АСБ Станислава Шарова из подмосковной Малаховки, который поступил по-джентельменски, при счете 15:16 умышленно промахнувшись в своих последних попытках.

На вечере памяти Сергея Белова главными рассказчиками были его сын Александр и автор "золотого" паса на Олимпиаде-1972 в Мюнхене Иван Едешко

- Впервые за 11 лет существования АСБ власти региона, то есть руководство Новогородской области, выступили с такой по-хорошему агрессивной инициативой взять на себе проведение "Матча звезд", - сказал глава АСБ Александр Коновалов. - При назначении города-хозяина мы также учитывали давние традиции студенческого баскетбола в Великом Новгороде. Плюс это один из древнейших и известнейших городов России. Отмечу, что нынешний "Матч звезд" состоялся в год проведения летней Всемирной Универсиады, которая пройдет в июле в итальянском Неаполе и тоже будет юбилейной, 30-й. Наверняка многих ребят и девушек, выходивших на паркет в Новгороде, мы увидим в составах наших студенческих сборных. Ведь, как известно, с недавних пор мы отказались от привлечения в команды на Универсиаду профессионалов и формируем команды из учащихся-любителей.