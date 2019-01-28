Эта история началась еще до назначения Лучина главой района. В то время он руководил строительной организацией, которая возвела два многоквартирных дома в селе Заозерье. А осенью 2013 года его избрали руководителем Прионежского района. Лучин не имел права заниматься бизнесом как должностное лицо, поэтому передал бразды правления компанией своей супруге. С организацией теперь уже жены главы района муниципалитет заключил контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного фонда. Организация получила на возведение домов 36,5 миллиона рублей, из которых 19,5 миллиона - деньги из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 15 - из республиканской казны, остальные - из районного бюджета.
И все бы ничего, но новоселы стали в массовом порядке жаловаться на плохие условия проживания в домах. Они писали письма во все инстанции. Провели специальную экспертизу, которая выяснила, что квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, а условия проживания людей не соответствуют установленным нормам. Кроме того, обнаружили значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. В минстрое Карелии сделали вывод: дома непригодны для проживания.
В 2016 году завели уголовное дело. Сначала глава Прионежского района проходил как свидетель. Уголовное дело то приостанавливали, то снова возобновляли. Сам Лучин объяснял это политическим давлением. Все происходило в период выборной кампании, в которой он потерпел поражение и уже не мог претендовать на пост главы муниципалитета. Экс-чиновник устроился директором техникума дорожного хозяйства, где и работал до последнего дня.
На его рабочем месте и в квартире прошли обыски. Как выяснилось, у Алексея Лучина есть недвижимость в Испании, хотя он и переоформил ее на своих родственников. Кроме того, в судебном заседании замначальника отдела следственного управления МВД по Карелии Вячеслав Дубков рассекретил оперативную информацию, по которой экс-глава района Лучин пытался влиять на свидетелей, создавал себе ложное алиби и даже вступил в сговор с экспертом, дававшим заключения по построенным в селе Заозерье домам. В итоге судья принял решение арестовать экс-главу Прионежского района на два месяца.
Между тем Петрозаводский городской суд вынес повторный приговор бывшему руководителю госкомитета Карелии по управлению имуществом и размещению заказов для государственных нужд Денису Косареву. В ходе следствия выяснили, что чиновник несколько лет получал подношения от предпринимателей и представителей юридических лиц за общее покровительство и создание условий при проведении аукционов. Он приговорен к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей.