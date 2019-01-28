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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жена подвела?

В Карелии арестован экс-глава района
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина. Его подозревают в мошенничестве, связанном с программой переселения из аварийного фонда. Против главы муниципалитета возбудили уголовное дело по 285-й и 159-й статьям УК РФ - злоупотребление служебными полномочиями и совершение мошеннических действий.

Эта история началась еще до назначения Лучина главой района. В то время он руководил строительной организацией, которая возвела два многоквартирных дома в селе Заозерье. А осенью 2013 года его избрали руководителем Прионежского района. Лучин не имел права заниматься бизнесом как должностное лицо, поэтому передал бразды правления компанией своей супруге. С организацией теперь уже жены главы района муниципалитет заключил контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного фонда. Организация получила на возведение домов 36,5 миллиона рублей, из которых 19,5 миллиона - деньги из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 15 - из республиканской казны, остальные - из районного бюджета.

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И все бы ничего, но новоселы стали в массовом порядке жаловаться на плохие условия проживания в домах. Они писали письма во все инстанции. Провели специальную экспертизу, которая выяснила, что квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, а условия проживания людей не соответствуют установленным нормам. Кроме того, обнаружили значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. В минстрое Карелии сделали вывод: дома непригодны для проживания.

В 2016 году завели уголовное дело. Сначала глава Прионежского района проходил как свидетель. Уголовное дело то приостанавливали, то снова возобновляли. Сам Лучин объяснял это политическим давлением. Все происходило в период выборной кампании, в которой он потерпел поражение и уже не мог претендовать на пост главы муниципалитета. Экс-чиновник устроился директором техникума дорожного хозяйства, где и работал до последнего дня.

На его рабочем месте и в квартире прошли обыски. Как выяснилось, у Алексея Лучина есть недвижимость в Испании, хотя он и переоформил ее на своих родственников. Кроме того, в судебном заседании замначальника отдела следственного управления МВД по Карелии Вячеслав Дубков рассекретил оперативную информацию, по которой экс-глава района Лучин пытался влиять на свидетелей, создавал себе ложное алиби и даже вступил в сговор с экспертом, дававшим заключения по построенным в селе Заозерье домам. В итоге судья принял решение арестовать экс-главу Прионежского района на два месяца.

С организацией теперь уже жены главы района муниципалитет заключил контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного фонда

Между тем Петрозаводский городской суд вынес повторный приговор бывшему руководителю госкомитета Карелии по управлению имуществом и размещению заказов для государственных нужд Денису Косареву. В ходе следствия выяснили, что чиновник несколько лет получал подношения от предпринимателей и представителей юридических лиц за общее покровительство и создание условий при проведении аукционов. Он приговорен к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей.

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