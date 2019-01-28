В Мурманске неизвестные устроили драку со стрельбой

В Мурманске полиция разбирается в обстоятельствах избиения мужчины группой молодых людей. Их спор закончился перестрелкой.

Драка произошла возле дома №23 по улице Рыбачьего. По одной из версий мужчина, который впоследствии был избит, поссорился с местным автомобилистом из-за парковочного места.

Вскоре после перепалки на место приехали несколько молодых людей, которые избили мужчину палками и выстрелили ему в лицо из пневматического оружия.

Инцидент закончился приездом полиции и скорой помощи. Молодые люди с места преступления скрылись.

- Мужчина был обслужен амбулаторно и сейчас находится дома, - рассказала корреспонденту "РГ" инспектор по взаимодействию с СМИ УМВД РФ по городу Мурманску Надежда Птицына. - По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.