В Петербурге у школьника в руках взорвалась петарда

В Петербурге 12-летний мальчик доставлен в больницу с рваными ранами правой руки. Травма произошла из-за петарды, она взорвалась в руках у подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло во дворе одного из домов по Фурштатской улице, это самый центр Петербурга.

По сообщению врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Тем временем полиция начала проверку по факту случившегося. В ведомстве изучают, при каких обстоятельствах взорвалась петарда, а также опрашивают родителей ребенка.