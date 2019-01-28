В Петербурге завершено расследование смерти балетмейстера Мариинки

Следователи Северной столицы завершили расследование уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога частной стоматологической клиники, где в 2017 году умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. Медика обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, перед хирургическим вмешательством 56-летний анестезиолог не провел обследования пациента и ввел Вихареву чрезмерную дозу препарата "Пропофол". Никакого контроля за состоянием балетмейстера при этом не было: врач продолжал вводить анестезию вплоть до остановки его сердца. Своевременных реанимационных мероприятий тоже не последовало.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд", сообщают в управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сергей Вихарев служил балетмейстером-репетитором Мариинского театра с 2007 года. Похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.