Защитник донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в "Зенит"

Питерский "Зенит" объявил о подписании контракта с защитником "Шахтера" и сборной Украины Ярославом Ракицким. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

По неофициальным данным, за переход Ракицкого "сине-бело-голубые" заплатили 10 миллионов евро. Еще два миллиона "Шахтер" может получить в виде бонусов. Что касается зарплаты игрока, то она в новом клубе составит порядка 2,5 миллиона евро в год. Выступать за зенитовцев он будет под 44-м номером.

Почти всю свою карьеру Ракицкий провел в "Шахтере". За основу "горняков" он дебютировал в 2009 году. С тех пор игрок семь раз выиграл чемпионат Украины, по шесть раз - Кубок и Суперкубок страны. В составе украинской сборной Ярослав принимал участие на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.

Официальный дебют Ракицкого в "Зените" может состояться 12 февраля, когда питерцы встретятся на выезде с "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.