На Кубани при взрыве газового баллона пострадали два человека

В Абинском районе Кубани при взрыве газового баллона в частном доме пострадали два человека, а само здание оказалось частично разрушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло утром 28 января в станице Холмской на улице Запорожской. После взрыва газа пожар не начался, и поэтому в значительной степени дом уцелел. Пострадавшие люди были госпитализированы в Центральную районную больницу Абинска.

Для уточнения обстоятельств ЧП на место происшествия выехала оперативная группа Абинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента предстоит установить специалистам газовой службы и МЧС.