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28.01.2019 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Ростова

Текст: Александр Гавриленко

Пьяный пассажир рейса "Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург" был задержан полицией и доставлен в дежурную часть при аэропорте "Платов". Решение снять ростовчанина с рейса принял командир воздушного судна, когда увидел его неадекватное поведение, сообщает "Интерфакс".

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Несмотря на просьбы сотрудников, он отказался занять место согласно посадочному талону, провоцировал конфликт и по всем признакам выглядел как человек в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские доставили его в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. На него составлены административные протоколы по двум статьям - о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Дебоши в самолетах
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