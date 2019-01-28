Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Ростова

Пьяный пассажир рейса "Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург" был задержан полицией и доставлен в дежурную часть при аэропорте "Платов". Решение снять ростовчанина с рейса принял командир воздушного судна, когда увидел его неадекватное поведение, сообщает "Интерфакс".

Несмотря на просьбы сотрудников, он отказался занять место согласно посадочному талону, провоцировал конфликт и по всем признакам выглядел как человек в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские доставили его в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. На него составлены административные протоколы по двум статьям - о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.