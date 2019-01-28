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28.01.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани осудят психиатра, отпустившего на волю пациента-убийцу

Текст: Лариса Ионова

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра областной клинической психиатрической больницы, который обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека.

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Как сообщает пресс-служба СК России по Астраханской области, в апреле 2017 года обвиняемый выступил с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту, совершившему убийство. По мнению следователей, медик, достоверно зная об отсутствии положительной динамики его состояния, предложил перевести мужчину из специализированного психиатрического стационара на амбулаторное лечение. Врачебная комиссия согласилась с доводами психиатра, а спустя два месяца произошла трагедия: он ранил свою родственницу. Затем с особой жестокостью убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей не менее 25 ударов ножом.

- Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление, - рассказал подробности старший помощник руководителя управления СК по региону Андрей Хегай. - Сотрудники полиции применили оружие согласно действующему законодательству. Подозреваемый был ранен и доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение против врача-психиатра, и его уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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