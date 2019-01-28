В Крыму мужчина облил краской памятник "Вежливым людям"

Полиция Симферополя задержала мужчину, облившего краской памятник "Вежливым людям".

Пока в отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении. Но не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 214 (вандализм). Об этом РИА Новости рассказали в МВД России. Напомним, памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма.

В марте 2014 года вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков помогали обеспечить порядок и безопасность во время референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".