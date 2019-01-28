В России появится система аттестации директоров школ

Система аттестации директоров школ - руководителей общеобразовательных организаций - может появиться уже в 2020 году. Об этом на Всероссийской конференции "Путь к успеху" в сочинском "Сириусе" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предлагаем уйти от повышения квалификации педагогов только лишь ради документа об аттестации, - подчеркнула она. - Планируется создание независимой и добровольной для учителей системы оценки профессионального мастерства".

В рамах нацпроекта "Образование" такие центры (по оценке профессиональных компетенций) должны появиться в каждом регионе. Кроме того, в регионах должно появиться 255 центров непрерывного повышения профмастерства педагогов.

"Мы надеемся, что в 2020 году появится и система аттестации руководителей общеобразовательных организаций", - рассказала Татьяна Голикова.

По совам вице-премьера, всего на национальный проект "Образование" будет направлено 785 млрд рублей. 723 млрд - из федерального бюджета.