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28.01.2019 16:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России появится система аттестации директоров школ

Текст: Ксения Колесникова
Система аттестации директоров школ - руководителей общеобразовательных организаций - может появиться уже в 2020 году. Об этом на Всероссийской конференции "Путь к успеху" в сочинском "Сириусе" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Муса Садулаев
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"Мы предлагаем уйти от повышения квалификации педагогов только лишь ради документа об аттестации, - подчеркнула она. - Планируется создание независимой и добровольной для учителей системы оценки профессионального мастерства".

В рамах нацпроекта "Образование" такие центры (по оценке профессиональных компетенций) должны появиться в каждом регионе. Кроме того, в регионах должно появиться 255 центров непрерывного повышения профмастерства педагогов.

"Мы надеемся, что в 2020 году появится и система аттестации руководителей общеобразовательных организаций", - рассказала Татьяна Голикова.

По совам вице-премьера, всего на национальный проект "Образование" будет направлено 785 млрд рублей.  723 млрд - из федерального бюджета.

Общество Образование Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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