В Сочи произошла массовая драка со стрельбой

В Сочи полиция начала проверку по факту массовой драки со стрельбой, которая произошла на остановке автобусов близ Олимпийского парка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Информация о конфликте появилась в соцсетях, где очевидцы разместили видео. Судя по кадрам, в потасовке участвуют не менее десяти человек. Один из участников стреляет - по предварительным данным, из травматического пистолета.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.