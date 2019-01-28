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28.01.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи произошла массовая драка со стрельбой

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи полиция начала проверку по факту массовой драки со стрельбой, которая произошла на остановке автобусов близ Олимпийского парка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В центре Москвы произошла перестрелка

Информация о конфликте появилась в соцсетях, где очевидцы разместили видео. Судя по кадрам, в потасовке участвуют не менее десяти человек. Один из участников стреляет - по предварительным данным, из травматического пистолета.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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