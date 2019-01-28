Уже несколько дней в Красноармейском районе Кубани правоохранители пытаются отыскать место захоронения младенца, исчезнувшего еще в 2012 году. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, а его мать подозревается в мошенничестве при получении пособий на умершего сына.

Поиски ведутся в Октябрьском сельском поселении, в состав которого входит поселок Первомайский. Именно здесь жила женщина, которая, по данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, призналась следователю, что "в 2012 году после кормления ее сын подавился пищей и умер, а она, желая скрыть этот факт, никому не сообщив, самостоятельно захоронила тело недалеко от дома".

Подробности случившегося следственные органы не разглашают - доступна только информация, опубликованная на официальном сайте СКР по краю. Согласно ей, в августе 2012 года 36-летняя местная жительница (тогда ей было 30 лет) в ЦРБ Красноармейского района родила сына, который по состоянию здоровья был помещен в краевую больницу скорой медицинской помощи. В ноябре того же года ребенок был выписан из лечебного учреждения и передан матери, которая уехала с ним в Красноармейский район, где в органах ЗАГС получила свидетельство о рождении сына. Также сообщается, что у женщины помимо этого ребенка уже имелись двое несовершеннолетних детей, и якобы она не пускала в дом контролирующие органы для проверки условий проживания новорожденного мальчика и его состояния.

Поразительно, но о существовании этого ребенка до недавнего времени в поселке даже не подозревали

О мальчике вспомнили лишь в начале декабря 2018 года. В органы полиции

тогда из администрации сельского поселения Красноармейского района поступило обращение о неисполнении матерью обязанностей, связанных с подготовкой мальчика к школе. Проведенной проверкой было установлено отсутствие ребенка дома, хотя вплоть до начала 2019 года женщина продолжила получать на него пособие. Всего, по данным следствия, она незаконно получила более 250 тысяч рублей. В этой связи в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ). А по факту безвестного исчезновении 6-летнего Александра Ткаченко Славянским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Поразительно, но о существовании этого ребенка до недавнего времени в поселке даже не подозревали. Соседи были уверены, что у Натальи Кириловой трое детей: сыновья 14 и девяти лет и трехлетняя дочка. Мальчики ходили в школу, малышка в детский сад. А шестилетнего Сашу никто в глаза не видел, хотя все это время он значился в похозяйственной книге Октябрьского сельского поселения вместе с другими детьми Кириловой.

- По возрасту в этом году он должен был пойти в первый класс, поэтому надо было проконтролировать, как мальчика готовят к школе, - поясняет глава Октябрьского поселения Ольга Худоерко. - Пришли к матери с проверкой, а ребенка нет. На вопросы, где он, услышали, что якобы живет со своим биологическим отцом.

Ольга Федоровна показывает письменное объяснение по этому поводу, собственноручно написанное Кириловой. Та утверждает, что сын, мол, проживает со своим биологическим отцом в городе Липецке. При этом не указывает ни фамилию мужчины, ни точный адрес - только улицу.

- После этого я приняла решение обратиться с заявлением по факту безвестного отсутствия ребенка в правоохранительные органы, - говорит глава. - Насколько мне известно, этого мифического "папу" искали, но безуспешно.

По словам матери Натальи, весной 2012 года дочь с детьми ушла от мужа.

- Нам она сказала, что уезжает на заработки, - поясняет Любовь Николаевна. - Старшего сына оставила нам, младшего, которому тогда еще двух лет не было, с собой забрала. Вернулась действительно с деньгами, потому что погасила взятый кредит. Ни о каком ребенке и словом не обмолвилась. А потом она с мужем снова сошлась и еще Аленку родила.

Многодетная семья жила в небольшом домике по соседству с родителями, в покупку которого в 2017 году были вложены в том числе деньги материнского капитала, полученные Натальей в 2010 году за второго сына. Право собственности, по словам бабушки, оформлено на троих внуков. Она не хочет верить, что ее дочь могла совершить то, в чем ее сейчас обвиняют.

По поводу случившегося масса вопросов возникает к местным медикам и соцработникам. Ведь первый год жизни малыш находится под обязательным наблюдением участкового педиатра, который посещает ребенка на дому и ждет его в поликлинике вместе с мамой не реже одного раза в месяц. Почему маленького Сашу никто не посещал и не забил тревогу по поводу его исчезновения? Родственники уверяют, что с проверками ни по одному из адресов, где проживала мать со своими детьми, никто не приходил. В районном управлении соцзащиты по этому поводу пояснили, что многодетная семья не состояла на профилактическом учете. Что касается незаконно выплаченных пособий, то сумма была названа иная, чем та, что озвучили следователи, - 150 тысяч рублей. И пока непонятно, почему следствие называет одну, а начальник районного управления социальной защиты Ирина Каира озвучила корреспонденту "РГ" совершенно другую сумму?

По поводу случившегося масса вопросов возникает к местным медикам и соцработникам

Кирилова сейчас за решеткой, трое ее детей - в реабилитационном центре. На старшего, родившегося в Сибири, где раньше жила семья, бабушка и дедушка оформляют опекунство, а двоих младших надеется забрать домой родной отец.

Во дворе в Красноармейской ЦРБ установлен памятник в честь мамы и младенца, на информационном стенде сообщается, что с момента открытия здесь появилось на свет 8 713 детей. Одним из них был мальчик, о судьбе которого взрослые почему то вспомнили только сейчас...