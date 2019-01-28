Суд в Свердловской области оштрафовал на 150 тысяч рублей детский сад за то, что детей кормили просроченными и некачественными продуктами.

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, летом прошлого года сотрудники Роспотребнадзора провели санитарную проверку в одном из детских садов. Они обнаружили на кухне замороженную курицу, просроченный репчатый лук и некачественное масло. Такие продукты не для детских желудков.

Наверное, замороженная курица на кухне детского сада не такой уж прецедент, однако важная новость в том, что контролировать питание в детских учреждениях могут не только государственные инспекторы, но и сами родители.

Как объяснили корреспонденту "РГ" эксперты, согласно Закону "О защите прав потребителей" любое лицо имеет право получать информацию о товаре. В данном случае речь идет о питании в садах и школах. То есть если ребенок не пожаловался на школьный обед сам, то родители могут прийти и лично убедиться в качестве питания. При этом ни отца, ни маму остановить администрация сада или школы не вправе.

Во время такой "проверки" ориентироваться можно только на вкусовые ощущения: родители могут лично ознакомиться с процессом приготовления пищи. При этом надо не забывать соблюдать санитарные нормы. Надеть перед визитом на кухню шапочку, перчатки и сменную обувь или бахилы.

Не всегда в плохой еде виноват повар. Зачастую попадаются недобросовестные поставщики продуктов. Но даже если изготовитель "подсунул" просроченную курицу, ответственность за нарушение понесет администрация образовательного учреждения.

"Существует тендер, по которому решается, какой поставщик будет работать с тем или иным учреждением. Вся ответственность в этом случае ложится на само юридическое лицо, то есть на школу или детский сад, в частности, на директора учреждения. Поэтому родителям следует более внимательно относиться к возможным жалобам своих детей или просто спросить у ребенка, нравится ли ему, как его кормят. Затем вопрос надо решать коллегиально. На родительском собрании например", - пояснила адвокат Виктория Данильченко.

Инспекторы обнаружили на кухне детсада замороженную курицу, просроченный репчатый лук и некачественное масло. Все эти продукты не для детских желудков. Поэтому дело закончилось штрафом

Если нарушения все-таки обнаружены, то существует определенный алгоритм действий. Для начала необходимо написать заявление на имя директора школы или садика. Он будет решать проблему с поставщиками. Если директор туго идет на контакт или вообще написал отказ, пострадавший может смело обращаться напрямую в Роспотребнадзор или в местное управление образования. Можно также написать жалобу в прокуратуру.

На практике родители часто пишут заявления анонимно, так как переживают, что на ребенка могут в отместку оказать давление. Но здесь надо учитывать, что в том же Роспотребнадзоре так называемые анонимки рассматриваться не будут просто потому, что такое заявление невозможно зарегистрировать. А вот в прокуратуре жалобы без подписи - явление привычное, там с таким работают.

Отслеживать статус своего заявления можно по телефону. Например, в Роспотребнадзоре есть справочная служба.