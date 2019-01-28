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28.01.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медведев выделил 500 млн рублей на расселение дома в Магнитогорске

Текст: Юлия Кривошапко

На расселение многоэтажки, поврежденной взрывом бытового газа в Магнитогорске, выделят 500 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Челябинская область получит их в виде межбюджетных трансфертов для обеспечения новым жильем всех, кто проживал в этом доме.

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Из бюджета самого региона на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей. Еще 300 миллионов рублей поступит из средств ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет более 23,6 тысячи квадратных метров. "В этот показатель не включена площадь утраченных жилых помещений подъездов 7 и 8, на расселение которых ранее из резервного фонда правительства было выделено 147 миллионов рублей", - уточняет пресс-служба правительства РФ.

При взрыве бытового газа 31 декабря 2018 года в Магнитогорске рухнул один из подъездов десятиэтажного дома. В списке погибших было 39 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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