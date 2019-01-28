На Урале врача признали виновной в разрыве пищевода у пациентки

Анестезиолога-реаниматолога камышловской больницы признали виновной в причинении вреда здоровью пациентки.

В апреле 2017 года доктор принимала участие в операции и должна была выполнить интубацию трахеи (ввести трубку, чтобы больная могла дышать). Гособвинитель полагает, что вина женщины заключалась в том, что она не учла неблагоприятные факторы (ожирение пациентки и ригидную - неэластичную, жесткую - шею).

"Нарушив правила медицинской манипуляции, она причинила пациентке сквозное повреждение стенки пищевода", - говорится в сообщении Следственного комитета Свердловской области.

В региональной прокуратуре в свою очередь подчеркивают: врач должна была предвидеть возможные последствия своих действий, так как имеет квалификацию, навыки и 20 лет стажа работы по специальности.

46-летнего доктора суд признал виновной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.118 УК РФ) и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года.