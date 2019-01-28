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28.01.2019 16:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые УрФО предложили новый способ переработки отходов

Текст: Мария Гафурова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Уральские ученые совместно с коллегами из Тюмени предложили новый способ переработки органических твердых бытовых отходов. Технология, в частности, позволит обойтись без строительства дополнительных перерабатывающих заводов.

Исследователи Уральского федерального университета и Тюменского индустриального университета опубликовали статью, в которой предложили перерабатывать твердые бытовые отходы на нефтезаводах, вместе с гудроном.

Фото: istockphoto.com
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Сейчас большинство методов переработки позволяют получать на выходе газообразные продукты. Новая же технология предлагает превращать отходы в жидкость - путем совместного коксования (нагревание без доступа к кислороду - ред.) органических ТБО и нефтяных остатков. По температуре кипения получившаяся масса будет соответствовать бензину, дизельному топливу и мазуту. Такую жидкость можно будет доводить до качества товарных нефтепродуктов, например - котельного топлива и битума.

Технология позволит значительно сэкономить нефть, сообщает пресс-служба УрФУ. Органические отходы можно будет использовать в качестве добавки в состав сырья на нефтеперерабатывающих предприятиях, получая на выходе жидкие нефтепродукты. Кроме того, в данном случае можно обойтись без строительства специализированных мусороперерабатывающих заводов.

Как рассказала завкафедрой экономики природопользования УрФУ профессор Елена Магарил, такой процесс не требует внешних энергетических затрат - необходимая для него энергия вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Технология экологически чистая - она не дает выбросов в окружающую среду. В дальнейшем её можно будет использован для переработки как бытовых, так и промышленных органических отходов.

Цифры

В европейских странах перерабатывается более 60 процентов твердых коммунальных отходов, в России - лишь 5-7 процента. На каждого россиянина производится 500 килограммов ТБО. Предполагается, что к 2024 году в нашей стране построят более 200 мусороперерабатывающих заводов.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Уральский федеральный университет
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