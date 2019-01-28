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28.01.2019 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков

Текст: Екатерина Призова
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В возрасте 92 лет в Екатеринбурге скончался Александр Тизяков - легендарный директор Машиностроительного завода им. Калинина.

Родился Тизяков в небольшой деревне на территории нынешнего Татарстана. В девятом классе ушел на фронт и защищал родину в войне с Японией.

Имя Александра Тизякова для многих ассоциируется в первую очередь с августом 1991 года - с ГКЧП (прокуратура СССР обвиняла его в антигосударственном заговоре, было возбуждено уголовное дело, произведен арест). Но это лишь один эпизод, а до него была карьера на свердловском заводе: по статистике, которую ведет предприятия, эпоха Тизякова ознаменована гигантскими темпами развития - объем производства вырос в пять раз, производительность труда - в семь с половиной.

"Трудовую деятельность Александр Тизяков начал в 1950 году шофером. Затем трудился на Уралхиммаше, в 1954 году он был назначен комсоргом на первой послевоенной Всесоюзной стройке - Свердловском заводе ЖБИ. С 1956 по 1991 год работал на ЗиКе: прошел путь от технолога до генерального директора", - вспоминают в администрации Екатеринбурга.

Под руководством Тизякова на предприятии было создано и поставлено на вооружение более двадцати видов зенитно-ракетных комплексов. В их числе - зенитно-ракетная система С-300В. Он имеет более 30 авторских свидетельств на изобретения.

"Человек-легенда, которого многие, и я в том числе, называют своим учителем. Мой первый директор и наставник. Безмерно скорбим", - говорит депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

По данным мэрии, прощание пройдет 29 января в ДК имени Лаврова с 10:00. Тизяков будет похоронен на Широкореченском кладбище.

Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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