Уральцам показали Бажова без бороды

Новый проект Свердловского краеведческого музея "Дорога к сказам" в каком-то смысле срывает покровы - раскрывает малоизвестные страницы жизни патриарха уральской литературы.

Полноправный участник проекта - Народный музей деревни Раскуиха, что под Полевским, - предоставил фотолетопись жизни "уральского колдуна", как называли Бажова. Полсотни уникальных фотодокументов, во-первых, убеждают в преимуществах пленочной фотографии и, во-вторых, позволяют ответить на интригующий вопрос, как выглядел Павел Петрович без бороды? Хотя таким его трудно представить, в честь 140-летия со дня его рождения в Полевском даже установили 15-тонный двухметровый мраморный объект "Борода Бажова".

- На парадной фотографии по случаю окончания семинарии в 1899-м мы видим усатого Павла Бажева, как он тогда звался, - рассказывает директор Народного музея Раскуихи Владимир Ушаков. - Его распределили учителем в Екатеринбургское духовное училище, и вот он на следующей фотографии первых лет нового века - с усами, почти теряется среди своих великовозрастных учеников, которые выше его на голову. Конечно, он отпустил бороду, чтобы прибавить себе авторитета.

На выставке можно убедиться, что "колдун", точно, был совсем невысок, - померяться ростом с манекеном в парадном костюме Павла Петровича из френча и широченных брюк с отворотами.

В музее выставлены редкие произведения Бажова вроде брошюры "Пять ступеней коллективизации", а также единственный роман всей его жизни - с ученицей епархиального училища Валентиной Иваницкой. Уже на выпускной фотографии 1910-го бородатый учитель стоит рядом с ней. Через год, летом 1911-го преподаватель Бажев 32-х лет обвенчан с псаломщицкой дочерью 19 лет в церкви села Кашина Камышловского уезда. В канун свадьбы жених написал невесте стихотворение "Об руку смело идем мы вперед, крепкую веру храня. Рано иль поздно, а все же взойдет русского счастья заря", - и эти строки Валентина Александровна хранила всю жизнь. В год их серебряной свадьбы 57-летний Павел Петрович в школьной тетрадке написал свой первый сказ "Медной горы хозяйка"…

- Бажов - фигура таинственная, "закрытая", некоторые эпизоды его жизни толком не известны, - признает издатель Федор Еремеев, на днях получивший Бажовскую премию за научное издание писем патриарха. - Письма позволяют хотя бы отчасти пролить свет на "темные места", но все же остается много неясного. Эх, если бы нашлись дневники Бажова - это было бы фантастическое чтение.

Кстати

Народный музей в Раскуихе (ударение на "и") предприниматели начали строить в 2010-м, когда впервые отметили день рождения деревни, заложенной Татищевым в 1720-м. Бизнесмены выкупили самое старое сохранившееся строение - крестьянскую избу почтенного, векового с "хвостиком" возраста: при ремонте под венцами нашли монетки конца XIX века, заложенные строителями на счастье. Экспозицию формировали, как принято в Раскуихе, всем миром. Деревенским жителям по плечу не только открыть музей: в 2010-м они скинулись, собрали 250 тысяч рублей, и починили мост через Чусовую - тот, на перилах которого сейчас висит табличка "Рыба есть".

С середины прошлого века Раскуиха превратилась в "уральское Переделкино", как ее называют, причем ее дачный период начался с маршала Жукова и его охотничьего домика. Именно дачнику - военкору Ивану Тюфякову обязан музей своими наиболее ценными экспонатами. Дочь фотокорреспондента передала музею архив отца, в том числе - более 300 негативов, фиксирующих мгновения жизни Павла Бажова. Эта фотолетопись заканчивается траурным маршем по главной площади Свердловска в декабре 1950-го.