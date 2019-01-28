В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово машина кейтеринговой службы задела фюзеляж Boeing, который готовился к вылету. Авиакомпании пришлось заменить поврежденный борт: рейс Екатеринбург - Шарджа был выполнен на запасном самолете.

"27 января во время загрузки бортового питания спецавтомобиль допустил касание воздушного судна, - подтвердил "РГ" официальный представитель аэропорта Андрей Клименских. - Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства происшествия".

В момент, когда случилась "авария", пассажиров в самолете не было.

В пресс-службе авиакомпании "Россия", которой принадлежит Boeing, "Интерфаксу" рассказали, что лайнер получил повреждения в районе задней левой двери. Как отметил представитель перевозчика, с виновной стороны, возможно, потребуют возмещения расходов на починку самолета.