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28.01.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Текст: Екатерина Призова

В екатеринбургском аэропорту Кольцово машина кейтеринговой службы задела фюзеляж Boeing, который готовился к вылету. Авиакомпании пришлось заменить поврежденный борт: рейс Екатеринбург - Шарджа был выполнен на запасном самолете.

Фото: iStock
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"27 января во время загрузки бортового питания спецавтомобиль допустил касание воздушного судна, - подтвердил "РГ" официальный представитель аэропорта Андрей Клименских. - Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства происшествия".

В момент, когда случилась "авария", пассажиров в самолете не было.

В пресс-службе авиакомпании "Россия", которой принадлежит Boeing, "Интерфаксу" рассказали, что лайнер получил повреждения в районе задней левой двери. Как отметил представитель перевозчика, с виновной стороны, возможно, потребуют возмещения расходов на починку самолета.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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