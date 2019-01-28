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28.01.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге "черные риелторы" осуждены за похищение человека

Текст: Татьяна Воробьева

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор паре так называемых "черных риелторов" (мужчине и женщине), которые похитили собственника квартиры и под пытками хотели заставить его продать жилплощадь.

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Как рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в марте 2016 года женщина узнала от знакомого, что хозяин квартиры в доме на улице Пехотинцев - любитель выпить и принять наркотики, и никаких родственников не имеет. Злоумышленница начала поддерживать с потенциальной жертвой дружеские отношения.

30 августа подсудимые с тремя соучастниками (их уголовное дело выделено в отдельное производство), вооружившись, прибыли на Пехотинцев. "Женщина выманила владельца квартиры во двор, там ее подельники напали на него, избили и увезли в лес, где продолжили издевательства", - рассказали в региональном Следственном комитете.

"Риелторам" удалось сломить волю потерпевшего и вынудить его подписать документы купли-продажи. Подыскав покупателя, они присвоили себе полученные от продажи квартиры 1,8 миллиона рублей. Бывший ее хозяин остался без крыши над головой.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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"Выявили подозреваемых сотрудники управления угрозыска МВД области. Задержание в ходе спецоперации проводилось по местам жительства фигурантов дела на улице Хохрякова и в микрорайоне ЖБИ", - сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

Подсудимые вину не признали полностью, утверждали, что эти преступления не совершали. Однако их позиция была опровергнута доказательствами, представленными гособвинителем.

Суд признал жителей Екатеринбурга виновными в похищении человека (п.п."а","в","г","з" ч.2 ст.126 УК РФ) и вымогательстве (п."б" ч.3 ст.163 УК РФ). Мужчине 1982 года рождения назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима, женщине 1985 года рождения - 10 с половиной лет в колонии общего режима.

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