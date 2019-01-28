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28.01.2019 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени блогеров наказали за поездку по городу с оружием

Текст: Мария Гафурова

Полиция Тюмени завершила проверку в отношении участников поездки в "магазин за хлебушком" с оружием в руках. Теперь блогерам грозит административное наказание.

Напомним, видео с поездки попало в сеть 25 января. На нем несколько человек высовываются из окон и люка внедорожника и размахивают автоматами.

Видео: Блогеры прокатились по улицам Тюмени с оружием в руках
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Как сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области, установлены личности четверых участников ролика. Двое из них оказались несовершеннолетними 2002 года рождения. Все четверо - в том числе 20-летняя девушка и 26-летний организатор поездки - были доставлены в отделение полиции №4. Обнаружилось, что ответственный за это мероприятие ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, после купания в фонтане одного из торгово-развлекательных центров.

Оружие, изъятое у шутников, оказалось страйкбольным. Сейчас в отношении старших участников поездки составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. За действия несовершеннолетних будут отвечать их родители - на них так же составлены протоколы за неисполнение ими обязанностей по воспитанию.

Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Тюменской области Светлана Новик, в последнее время эпизодов с такими шутками стало больше. Так, например, были задержаны авторы другого ролика, появившегося на несколько дней раньше поездки с оружием. Молодые люди решили станцевать на проезжей части. В отношении них было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.2.2. КоАП РФ. Сегодня суд назначил инициатору ролика 12 суток административного ареста. Его спутницу тоже ждет наказание - в виде 11 суток административного ареста.

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