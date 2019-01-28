"Роскосмос" утвердил порядок присвоения классов космонавтам

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал приказ о порядке присвоения космонавтам классов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Приказ подписан 4 декабря 2018 года и опубликован на сайте 28 января 2019 года.

В ноябре сообщалось, что "Роскосмос" предложил законодательно прописать условия присвоения космонавтам классов в зависимости от количества и результатов их полетов.

Классы присваиваются космонавтам отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, работающих в должностях космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, инструктор-космонавт-испытатель или инструктор-космонавт-исследователь: в зависимости от количества полетов и их результатов - различные классы. Так, за первый полет космонавт получит третий класс, за два полета в космос - второй класс. Побывавшие в космосе три и более раз станут космонавтами первого класса.

Однако в исключительных случаях класс может быть присвоен без соблюдения этой последовательности: в зависимости от сложности полета, его продолжительности, результатов проведенных космонавтом испытаний космической техники или научно-прикладных исследований и экспериментов.

Ранее отвечая на вопрос "РГ", зависит ли зарплата космонавта от его класса, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев пояснил: "Зависит и зарплата, и пенсия. Классы существуют: де-юре - три, де-факто - четыре. Класс присваивается по положительным результатам полета, но есть космонавты без класса. Зарплата космонавта увеличивается с увеличением класса, а пенсия привязана к зарплате".

Рассматривать представления ЦПК о присвоении класса тому или иному космонавту будет комиссия "Роскосмоса" во главе с генеральным директором.