Россиян предложили штрафовать за отказ ставить счетчик газа

Россиян, мешающих установке газовых счетчиков, могут начать штрафовать за не установленные в срок приборы учета. Такие поправки предложены в Госдуме и сейчас рассматриваются в правительстве.

О перспективе таких штрафов журналистам рассказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Поправки, по его словам, предлагается внести в КоАП. Суть предложения - освободить "Газпром" от ответственности в виде штрафа за неустановку счетчиков в том случае, если потребитель препятствовал этому процессу.

Штрафовать, в соответствии с инициативой, будут самого потребителя, который не допустил установку счетчика, то есть не пустил с этой целью установщиков к себе в квартиру или иное помещение.

Стоит отметить, что срок, в который надо было уложиться с массовой установкой счетчиков в России, давно истек - еще в 2012 году. В указанный срок, привел данные Завальный, не было установлено 1,2 млн счетчиков. По его словам, после этого сроки продлевались. На данный момент компании все же удалось установить 800 тысяч приборов учета, остальные не удалось поставить как раз по причине препятствий со стороны потребителей.

До 1 марта, пояснил также Завальный, поручено подготовить предложения по разработке законопроекта по созданию системы индивидуального учета поставки газа. Рано или поздно нововведения призваны решить проблему неплатежей в газовой сфере, считает он.

Ранее сообщалось, что "Газпрому" за то, что компания не успела в установленный срок (до конца года) поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, грозят штрафные санкции в размере порядка 30 млрд рублей.