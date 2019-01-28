Софья Самодурова рассказала о победе над Загитовой

Всем трем российским фигуристкам - Алине Загитовой, Станиславе Константиновой и Софье Самодуровой - прочили места на пьедестале чемпионата Европы в Минске. Причем именно в таком порядке. Но 16-летняя дебютантка взрослого сезона Соня Самодурова наперекор прогнозам обыграла олимпийскую чемпионку и завоевал "золото".

На интервью к журналистам новая звезда европейского женского одиночного катания пришла после бессонной ночи: до трех часов не могла уснуть. "Наверное, это были самые сильные эмоции в жизни", - призналась Софья. А еще рассказала об искренних поздравлениях от Алины Загитовой, оставшейся только второй, о дружбе с другой чемпионкой Елизаветой Туктамышевой, предсказавшей победу Соне, и об уроках от неподражаемой итальянки Каролины Костнер, с которой посчастливилось тренироваться на одном льду.

Соня, Лиза Туктамышева сделала хитрый прогноз на исход турнира одиночниц. Под описание чемпионки подходила любая из наших трех участниц. Ожидали, что победительницей окажетесь именно вы?

Софья Самодурова: Я ехала в Минск не за золотой медалью, а за чистыми прокатами, которые в итоге и помогли завоевать "золото". Хотя, мне кажется, еще не до конца осознала, что я - чемпионка Европы. Для этого понадобится какое-то время.

Уже думали о том, что этот успех может изменить вашу жизнь? В юниорах у вас не было громких побед. А теперь титул обязывает...

Софья Самодурова: Не считаю, что по юниорам чего-то не добилась. Выиграла два этапа юниорского Гран-при, вышла в финал. А потом не смогла отобраться на чемпионат мира только потому, что у меня была травма. Но соглашусь, что вокруг меня не было шума. Никто не ждал от меня такого прорыва. Да и я сама тоже, честно говоря. Думаю, это помогало. Но в будущем вряд ли что-то изменится. Я все та же Соня Самодурова. Мне кажется, что эта победа только придаст мне уверенности, и никакого давления не будет.

А вот Алина Загитова признавалась, что психологически непросто выдерживать груз ответственности. Как вы пообщались после объявления результатов? Не было напряжения?

Софья Самодурова: Нет, никакого. Перед награждением мы обнялись, поздравили друг друга. На пресс-конференции переговаривались, шутили. Перед допинг-контролем играли с тем огромным красным медведем, которого ей бросили на лед, сделали фотку, посмотрели страшный фильм. Так что все нормально.

Софья Самодурова: Не ожидала от себя такого прорыва, но победа на чемпионате Европы придаст мне уверенности

Что вам сказал ваш тренер Алексей Мишин?

Софья Самодурова: "Молодец".

Неужели так банально? Алексей Николаевич славится своими афористичными фразами. Может, что-то еще вспомните?

Софья Самодурова: "Не выпрыгивать из штанов". Имеется в виду от радости. Нам предстоит еще много работы.

Как вы вообще появились в группе Мишина?

Софья Самодурова: Когда я пришла в команду Алексея Николаевича, то не сразу начала с ним работать, так как до этого занималась с Олегом Татауровым и с супругой Алексея Николаевича - Татьяной Николаевной. Правда, сам Мишин присутствовал на просмотре. И сказал обо мне: "Девочка неплохо прыгает".

Тогда вопрос о прыжках. Планируете осваивать аксель в три с половиной оборота? Усложнять свои программы в целом, пробовать новые образы?

Софья Самодурова: Хочу развиваться в плане стиля. В этом году у меня была испанская тема и "Бурлеск", где я предстаю в образе Кристины Агилеры. Но для показательных выступлений мы с хореографом Татьяной Прокофьевой подготовили новый номер - более лирический. Это необычный для меня образ. Что касается техники, то нужно доводить до совершенства дорожку шагов, чтобы всегда получать четвертые уровни, улучшать вращения, делать больше связок между элементами, связующих шагов. А тройной аксель я пробовала делать еще два года назад. Буду дальше пытаться. Точнее стоит цель не просто попробовать, а сделать. Потому что это необходимый элемент для того, чтобы быть конкурентоспособной на мировой арене.

Туктамышева уже прыгает тройной аксель. Подсматриваете технику у соперницы, это помогает?

Софья Самодурова: Я бы не сказала. И мы с Лизой соперницы на соревнованиях, но вне льда прекрасно общаемся. Мы же девочки, обсуждаем все что можно - одежду, косметику, делимся секретами.

К Мишину приезжала тренироваться знаменитая итальянка Каролина Костнер. У нее чему-нибудь научились?

Софья Самодурова: Это большой опыт кататься рядом с ней. А научилась, наверное, отношению к работе.