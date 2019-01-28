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28.01.2019 17:58
Рубрика: Экономика

Черный список не прошел по конкурсу

Система госзакупок автоматически отсеет компании, попадавшиеся на взятках
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Единая информационная система госзакупок с 1 июля будет увязана с реестром юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение (ст. 19.28 КоАП). Проект постановления правительства об этом минфин разместил для общественного обсуждения.
Давать взятки теперь невыгодно: один раз попадешься и больше не сможешь участвовать в торгах. Фото: Сергей Михеев Давать взятки теперь невыгодно: один раз попадешься и больше не сможешь участвовать в торгах. Фото: Сергей Михеев
Давать взятки теперь невыгодно: один раз попадешься и больше не сможешь участвовать в торгах. Фото: Сергей Михеев

Документ разработан в соответствии с принятым в 2018 году Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Меньше чем через полгода у компаний, запятнавших свою репутацию попыткой дать взятку, не останется шансов снова поучаствовать в госзакупках.

Запрет на участие в торгах компаний, попадавшихся в последние два года на взяточничестве, действует с 2016 года. Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещен на сайте Генпрокуратуры.

Организаторы закупки могут и сегодня проверить, нет ли там их потенциального поставщика, но они не обязаны этого делать. Если во время проверки прокуроры узнают, что госконтракт достался компании, которая была замешана в деле о взятке, они аннулируют сделку, и закупку потребуется проводить снова. Чтобы не тратить на это деньги и время, решено автоматизировать процесс проверки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Поставщики всегда декларировали, что соответствуют требованиям закона, даже если на самом деле это далеко не так. Теперь, когда каждый из них проходит электронную регистрацию, система автоматически проверит, нет ли его в реестре Генпрокуратуры, - пояснил "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов. - Если есть, к регистрации на торгах компанию не допустят".

Отследить это довольно просто по ИНН компании. Операторы электронных площадок, на которых проводятся торги, обязаны будут предоставить заказчику полную информацию о потенциальном контрагенте.

По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, новое постановление добавит "морально-нравственную компоненту" к действующим правилам. "Люди больше боятся не ответственности за правонарушение, а попадания в "черный список", - сказал Выборный. - Одно дело, когда юрлицо привлекли к административной ответственности и на этом для него все кончилось, и совсем другое, когда из-за одного нарушения оно не может заключать контракты. Это означает мощные репутационные и денежные потери и, я надеюсь, послужит уроком тем, кто задумывается о взятках".

За 2018 год в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, попали 328 предприятий. Годом ранее их было ровно на 100 больше.

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