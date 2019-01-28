СМИ: Неймар пропустит остаток сезона

У форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Вероятность не сыграть до конца нынешнего сезона составляет 90 процентов, сообщает издание L'Equipe.

Сейчас врачи "ПСЖ" и сборной Бразилии решают, как лечить Неймара. Скорее всего, ему будет сделана операция. В этом случае его восстановление займет несколько месяцев - от трех до пяти. А это означает досрочное завершение сезона.

Почти наверняка Неймар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер парижского клуба Томас Тухель.

"Очень маловероятно, что Неймар будет готов к "МЮ", - отметил немецкий специалист. "Сейчас пока рано говорить о дате его возвращения. Нужно подождать неделю. Только после этого будет что-то понятно".

Травму Неймар получил в игре Кубка страны со "Страсбургом". К слову, такое же повреждение он заработал в прошлом сезоне и в результате пропустил более трех месяцев.

Что касается других новостей из стана "ПСЖ", то, по информации французских СМИ, уже сегодня должно быть официально объявлено о переходе Леандро Паредеса из "Зенита". Сумма трансфера, по некоторым данным, составит 47 миллионов евро. Контракт с полузащитником будет рассчитан на 4,5 года.