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28.01.2019,  
14:28
Текст:  Антон Валагин

США разместят в Японии новый радар системы ПРО

Фото: Lockheed Martin Фото: Lockheed Martin
Фото: Lockheed Martin

Армия США намерена построить в Японии мощный радар системы противоракетной обороны. РЛС большого радиуса действия будет отслеживать запуски баллистических ракет - прежде всего, северокорейских и китайских, - с момента их старта.

Фото: Виктор Лященко/РИА Новости
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Вашингтон собирается начать переговоры с Токио по этому вопросу как можно скорее, пишет Yomiuri. США хотели бы ввести новый радар в строй в 2025 году. Двумя годами ранее подобная РЛС заработает на Гавайях. За счет приближения радаров к Корейскому полуострову Америка рассчитывает защититься от ракетного удара со стороны КНДР. В новой стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО есть пункт об укреплении систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2023 году в Японии заступит на боевое дежурство еще один американский радар. Это наземный компонент системы ПВО-ПРО Aegis с батареей ракет-перехватчиков. Военные объекты появятся в префектурах Акита и Ямагути, что уже вызвало негативную реакцию местных администраций.

Едва ли не больше, чем корейские баллистические ракеты, США беспокоят противокорабельные средства Китая - среди них тоже есть баллистические ракеты. КНР демонстрирует твердые намерения отстаивать свои интересы в Южно-Китайском море - в частности, блокировать при необходимости доступ в регион боевых кораблей других стран. Японский радар в силу большого радиуса действия сможет фиксировать пуски противокорабельных ракет даже из континентальной части КНР.

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