Суды стали разрешать доступ в квартиры для проверки опасного ремонта

В службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется обеспечить доступ в квартиру гражданина. Суд вправе заставить человека открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки.

Если чужой ремонт пугает соседей, они могут напроситься в гости через суд. Фото: Марина Волосевич

Недавно в Санкт-Петербурге судебные приставы помогли жилищной инспекции войти в одну из квартир, где была оборудована дешевая гостиница. Нелегально.

"После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выяснил, что мужчина находится в Москве. Однако ему пришлось вернуться в родной город после того, как приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и ограничении права выезда за границу", - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, хозяин квартиры действительно организовал там хостел, и самовольная перепланировка была налицо.

"Обязание обеспечения доступа в квартиру было исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - рассказывают в ведомстве.

Проще говоря, приставы свою работу сделали, жилищная инспекция провели проверку и получила необходимые материалы. Дальше она будет заниматься человеком уже самостоятельно.

Как пояснил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов.

"Кроме перепланировок также можно упомянуть любые действия с коммуникациями внутри дома, уничтожение воздуховодов и мусоропроводов, - говорит Александр Боломатов. - Также надо назвать и вынос водяного отопления за пределы квартиры, так как это существенно нарушает права других жильцов при оплате за отопление".

Жилищные инспекции созданы региональными властями. В Москве, например, это Мосжилинспекция. Если сосед затеял подозрительный ремонт, то жаловаться надо именно в жилищную инспекцию.

Правовой механизм таков: сначала инспекторы придут в гости к человеку и попросят открыть дверь. Конечно, он вправе их не пустить, а они не вправе вломиться. Но зато инспекция может обратиться в суд с иском об обеспечении доступа в жилое помещение. Если просьба будет обоснована, суд выдаст санкцию, и судебные приставы помогут инспекторам войти в нужный дом.

В свою очередь советник ФПА Александр Орлов обращает внимание, что технически подать иск может любое лицо, которое считает, что его права нарушены.

"Если на самом деле это не так и права истца не затронуты, то суд просто на этом основании откажет в иске и взыщет издержки с проигравшей стороны, - говорит Александр Орлов. - В том случае, когда сосед обращается в суд с иском, на нем лежит обязанность доказать нарушение своего права. Например, нарушение шумоизоляции в соседней квартире или иных нарушений строительных норм, которые его беспокоят".

Иными словами, если вы в чем-то подозреваете соседей, то можете действовать и самостоятельно. Однако если выяснится, что никакого опасного ремонта нет, а вы зря побеспокоили соседа, то возместите ему судебные расходы, например, то, что человек потратил на адвоката.

"Для решения вопросов, требующих специальных знаний, к которым относятся и строительные вопросы, суд назначит экспертизу, - говорит Александр Орлов. - И если экспертиза подтвердит позицию истца, что ремонт в соседской квартире не соответствует обязательным требованиям, то собственника заставят произвести соответствующие р аботы. Следить за исполнением такого решения, если собственник не исполнит его добровольно, будет пристав-исполнитель. Суд в решении может также конкретизировать до деталей, что именно и в каком объеме должен произвести сосед для устранения нарушений закона. Тревожить же правоохранительные органы в данной ситуации малоэффективно. На практике такие обращения заканчиваются максимум проверкой регистрации у строителей, осуществляющих ремонт, и то в том случае, если они откроют дверь прибывшему на место наряду".

Любопытно, что суд может открыть двери квартиры не только для проверки, но и, скажем, для уборки. В Новосибирской области недавно судебные приставы помогли по решению суда сотрудникам коммунальных служб войти в квартиру некой женщины для проведения генеральной уборки.

"Женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что стало причиной антисанитарии, - рассказывают в службе судебных приставов. - Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку в администрацию г. Татарска. Несколько раз создавались комиссии с целью обследования муниципальной квартиры, однако хозяйка не открывала двери".

Теперь в квартире проведена уборка и дезинфекция.