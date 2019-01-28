Суды стали разрешать доступ в квартиры для проверки опасного ремонта

Новости

Кривой Рог остался без тепла 19:10
Больше половины украинцев готовы отказаться от Донбасса 19:07
СМИ: Неймар пропустит остаток сезона 18:59
Видео: Мадс "Ганнибал" Миккельсен впервые приедет в Россию 18:55
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 18:45
Фавориты женской Премьер-лиги сыграли друг с другом от защиты 18:40
У неандертальцев нашли неожиданно мощное оружие 18:34
Все плохо: раскрыт секрет тизера с Чуваком из "Большого Лебовски" 18:30
Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город" 18:29
Видео: В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда 18:26
Вышел трейлер аниме-боевика Адриано Челентано про Адриано Челентано 18:15
Не поставила на "ручник": Lexus укатился из-под носа у автоледи 18:05
В Сочи произошла массовая драка со стрельбой 18:00
Аспирин увеличил выживаемость больных раком в три раза 17:56
В Мачу-Пикчу обнаружили комплекс, "смывающий все грехи" 17:53
Сбежавшую красную панду вернули в зоопарк в Белфасте 17:49
Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для ребенка 17:47
Мадс Миккельсен приедет в Москву представить "Затерянные во льдах" 17:46
Захарова высказалась об опечатке Джона Болтона 17:44
В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков 17:37
В Омске спортсмен умер на матче по флорболу 17:35
Сотрудники Русского музея отправятся в Москву за картиной Куинджи 17:33
Китайский пикап приедет в Россию весной 17:28
Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 17:25
Во Франции сообщники отбили преступника у полицейского конвоя 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 17:53
Рубрика: Власть

Зайдут без стука

Суды стали разрешать доступ в квартиры для проверки опасного ремонта
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
В службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется обеспечить доступ в квартиру гражданина. Суд вправе заставить человека открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки.
Если чужой ремонт пугает соседей, они могут напроситься в гости через суд. Фото: Марина Волосевич Если чужой ремонт пугает соседей, они могут напроситься в гости через суд. Фото: Марина Волосевич
Если чужой ремонт пугает соседей, они могут напроситься в гости через суд. Фото: Марина Волосевич

Недавно в Санкт-Петербурге судебные приставы помогли жилищной инспекции войти в одну из квартир, где была оборудована дешевая гостиница. Нелегально.

"После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выяснил, что мужчина находится в Москве. Однако ему пришлось вернуться в родной город после того, как приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и ограничении права выезда за границу", - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, хозяин квартиры действительно организовал там хостел, и самовольная перепланировка была налицо.

Фото: Виктор Васенин
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода

"Обязание обеспечения доступа в квартиру было исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - рассказывают в ведомстве.

Проще говоря, приставы свою работу сделали, жилищная инспекция провели проверку и получила необходимые материалы. Дальше она будет заниматься человеком уже самостоятельно.

Как пояснил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов.

"Кроме перепланировок также можно упомянуть любые действия с коммуникациями внутри дома, уничтожение воздуховодов и мусоропроводов, - говорит Александр Боломатов. - Также надо назвать и вынос водяного отопления за пределы квартиры, так как это существенно нарушает права других жильцов при оплате за отопление".

Жилищные инспекции созданы региональными властями. В Москве, например, это Мосжилинспекция. Если сосед затеял подозрительный ремонт, то жаловаться надо именно в жилищную инспекцию.

Правовой механизм таков: сначала инспекторы придут в гости к человеку и попросят открыть дверь. Конечно, он вправе их не пустить, а они не вправе вломиться. Но зато инспекция может обратиться в суд с иском об обеспечении доступа в жилое помещение. Если просьба будет обоснована, суд выдаст санкцию, и судебные приставы помогут инспекторам войти в нужный дом.

В свою очередь советник ФПА Александр Орлов обращает внимание, что технически подать иск может любое лицо, которое считает, что его права нарушены.

"Если на самом деле это не так и права истца не затронуты, то суд просто на этом основании откажет в иске и взыщет издержки с проигравшей стороны, - говорит Александр Орлов. - В том случае, когда сосед обращается в суд с иском, на нем лежит обязанность доказать нарушение своего права. Например, нарушение шумоизоляции в соседней квартире или иных нарушений строительных норм, которые его беспокоят".

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир

Иными словами, если вы в чем-то подозреваете соседей, то можете действовать и самостоятельно. Однако если выяснится, что никакого опасного ремонта нет, а вы зря побеспокоили соседа, то возместите ему судебные расходы, например, то, что человек потратил на адвоката.

"Для решения вопросов, требующих специальных знаний, к которым относятся и строительные вопросы, суд назначит экспертизу, - говорит Александр Орлов. - И если экспертиза подтвердит позицию истца, что ремонт в соседской квартире не соответствует обязательным требованиям, то собственника заставят произвести соответствующие р аботы. Следить за исполнением такого решения, если собственник не исполнит его добровольно, будет пристав-исполнитель. Суд в решении может также конкретизировать до деталей, что именно и в каком объеме должен произвести сосед для устранения нарушений закона. Тревожить же правоохранительные органы в данной ситуации малоэффективно. На практике такие обращения заканчиваются максимум проверкой регистрации у строителей, осуществляющих ремонт, и то в том случае, если они откроют дверь прибывшему на место наряду".

Любопытно, что суд может открыть двери квартиры не только для проверки, но и, скажем, для уборки. В Новосибирской области недавно судебные приставы помогли по решению суда сотрудникам коммунальных служб войти в квартиру некой женщины для проведения генеральной уборки.

"Женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что стало причиной антисанитарии, - рассказывают в службе судебных приставов. - Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку в администрацию г. Татарска. Несколько раз создавались комиссии с целью обследования муниципальной квартиры, однако хозяйка не открывала двери".

Теперь в квартире проведена уборка и дезинфекция.

Власть Право Жилищное право Жилищное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве
Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается