Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины

Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты Украины, о чем много говорилось в последние полгода, но все равно "будет участвовать". Об этом он заявил в своем обращении, размещенном на авторизованном канале в YouTube.

"Я неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать для страны больше, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне", - сказал музыкант.

При этом, как следует из его слов, он останется в политике и будет работать на победу неких "проевропейских сил". "Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего. Тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего", - заявил Вакарчук.

Напомним, Вакарчук не новичок в украинской политике. Еще в 2007 году он стал депутатом Верховной Рады от блока "Наша Украина" Виктора Ющенко, однако ничем на депутатском поприще не отметился и досрочно сложил свой мандат.

Вакарчук приветствовал государственный переворот 2014 года, и с тех пор воспринимался многими как альтернативный политик, а в последние месяцы и как кандидат в президенты. О своей возможной политической карьере он заставил говорить украинские СМИ после того, как в 2015 году стал участником американской стипендиальной программы Йельского университета "Yale World Fellow 2015", направленной на "построение сети новых мировых лидеров". Аналогичную программу, к слову, прошел и самозваный "президент" Венесуэлы Хуан Гуаидо.

За последние пять месяцев Вакарчук провел на Украине и за рубежом несколько общественно-политических мероприятий, которые были восприняты СМИ и экспертами как президентские "смотрины", однако на прямой вопрос - идет ли он в президенты - всякий раз отвечал уклончиво, чем разочаровал публику, и его условный рейтинг (до 8% на пике) начал падать. Главным спонсором и покровителем Вакарчука при этом назывался украинский олигарх Виктор Пинчук - зять экс-президента Кучмы: именно на его площадках и при его участии проходили все публичные выступления Вакарчука. Также, по данным американского издания The Washington Times, продвижению Вакарчука в украинскую политику способствует скандально известный бизнесмен Джордж Сорос.