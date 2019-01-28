Трамп две недели назад уже обсуждал применение силы в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп и сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм примерно две недели назад уже обсуждали возможность применения военной силы в Венесуэле. Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную лично от Грэма.

По его словам, Трамп спросил, что собеседник думает касательно применения военной силы в Венесуэле, на что Грэм ответил, что с этим "надо быть аккуратнее". Президент удивился подобной реакции. "Вы ведь всюду хотите вторгнуться", сказал он. Грэм пояснил, что это не так, и что он лишь предлагает использовать военную силу для защиты интересов США.

По мнению сенатора, у Трампа подход к Венесуэле "очень ястребиный", больше чем у самого Грэма.

При этом аналитики полагают, что вряд ли Вашингтон планирует применять военную силу против Каракаса, скорее, речь идет о планах экономического воздействия на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в первую очередь - на нефтяные активы. Что же касается рассмотрения варианта применения военной силы, то Трамп говорил об этом еще и в 2017 году как об одном из вариантов.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео днем ранее заявил, что не хотел бы спекулировать на теме вторжения в Венесуэлу, где с 23 января продолжаются массовые антиправительственные протесты, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру поддержала большая часть стран Латинской Америки, США, Канада, ряд ведущих государств ЕС, Израиль и некоторые другие страны.