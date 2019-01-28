Трамп пожертвовал четверть годовой зарплаты на борьбу с алкоголизмом

Президент США Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов из своей заработной платы на исследования в области алкогольной зависимости. Как сообщает информационный ресурс Washington Examiner со ссылкой на Белый дом, такую сумму глава государства перечислил Национальному институту по злоупотреблениям алкоголем и алкоголизму.

Действующий хозяин Белого дома совершенно не употребляет спиртное. Он сам неоднократно объяснял это тем, что его родной брат Фред любил прикладываться к бутылке и в результате скончался в возрасте 43 лет в 1981 году от проблем, связанным с алкогольной зависимостью.

По его словам, путь брата его "многому научил". "Я никогда не выпивал, даже не курил, - рассказал Трамп. - И у меня к этому нет никакого интереса". "Попробуйте представить, какой бардак бы начался, если бы я еще и выпил? Хуже не придумаешь!", - пошутил американский лидер в прошлом году, таким образом поиронизировав над тем, что журналисты зачастую называют его президентство сумасбродным и хаотичным.

Жалование президента США составляет около 400 тысяч долларов в год. Это уже не в первый раз, когда Трамп перечисляет свою заработную плату на благотворительные цели. Во время предвыборной кампании он заявлял, что вообще откажется от зарплаты или установит ее себе в размере 1 доллар в год, но это противоречит законодательству страны. В результате он принял решение переводить ее на благотворительные нужды. Первым получателем весной 2017 года стала система национальных парков США. Впоследствии президент перечислял свой заработок различным федеральным ведомствам, в том числе на нужды образования, здравоохранения, борьбы с наркозависимостью, развития инфраструктуры и в фонды помощи ветеранам.