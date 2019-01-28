Сколько времени дети могут учиться в виртуальной реальности (VR)? В каком возрасте лучше погружаться в новую технологию? Как она может повлиять на развитие ребенка? На эти и другие вопросы ищут ответы специалисты Школы педагогики ДВФУ. Ученые хотят узнать, насколько эффективным может быть обучение в виртуальном мире и несет ли оно какие-то риски.

Надеваешь VR-очки, наушники и - погружаешься в VR-лабораторию. Здесь можно рассмотреть вспышки на Солнце, заглянуть за Юпитер, "прогуляться" по кольцам Сатурна. Выбираешь Марс, захватываешь его манипулятором, и тут же на тебя обрушивается вал интересных фактов о Красной планете...

Подобные супертехнологии проверки знаний ребят уже реально применяются в передовых школах, и все активнее прописываются в других. Предварительные исследования показывают самые радужные перспективы: благодаря виртуальной реальности некоторые элементы урока могут стать для ребенка самой увлекательной игрой. Модное слово "геймификация" здесь вполне уместно. Однако не изучены до конца такие факторы, как влияние технологии на психологическое состояние, здоровье, развитие школьника. Специалисты будут выявлять потенциальные и скрытые угрозы для учеников и педагогов, - рассказали "РГ" в ДВФУ.