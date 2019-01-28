Новости

Крупная авария произошла в новой Москве 21:42
Все больше японцев выступают за заключение мирного договора с РФ 21:26
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 21:22
Беларусь высказалась за диалог и взаимодействие между ЕС и ЕАЭС 21:19
Первое издание "Героя нашего времени" выставят на торги 21:17
Российский участник "Евровидения" выступит во втором полуфинале 21:14
Третьяковка гарантирует безопасность выставок Репина и Мунка 21:09
Кадыров пригласил Федора Емельяненко тренироваться в Чечню 21:05
Бывший замначальника УВД Домодедово получил семь лет за вымогательство 20:59
Кадровые решения в отношении сотрудников Третьяковки примут в ближайшие недели 20:36
Объявлен состав сборной РФ по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США 20:35
Похитителя картины Куинджи отправят к психиатрам 20:10
Минздрав хочет разрешить ввоз гашиша в РФ для исследований 20:01
Роспотребнадзор: Заболевшие корью дети не были привиты 19:53
Хуан Гуаидо просит Терезу Мэй не возвращать венесуэльское золото 19:45
Кривой Рог остался без тепла 19:10
Больше половины украинцев готовы отказаться от Донбасса 19:07
СМИ: Неймар пропустит остаток сезона 18:59
Видео: Мадс "Ганнибал" Миккельсен впервые приедет в Россию 18:55
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 18:45
Фавориты женской Премьер-лиги сыграли друг с другом от защиты 18:40
У неандертальцев нашли неожиданно мощное оружие 18:34
Все плохо: раскрыт секрет тизера с Чуваком из "Большого Лебовски" 18:30
Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город" 18:29
Видео: В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 21:02
Рубрика: Общество

Урок в 3D

Виртуальное обучение: риски и прогнозы
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Сколько времени дети могут учиться в виртуальной реальности (VR)? В каком возрасте лучше погружаться в новую технологию? Как она может повлиять на развитие ребенка? На эти и другие вопросы ищут ответы специалисты Школы педагогики ДВФУ. Ученые хотят узнать, насколько эффективным может быть обучение в виртуальном мире и несет ли оно какие-то риски.
VR-технология позволяет "прогуляться" по кольцам Сатурна или почувствовать себя космодесантником... Фото: Руслан Полынский/ДВФУ VR-технология позволяет "прогуляться" по кольцам Сатурна или почувствовать себя космодесантником... Фото: Руслан Полынский/ДВФУ
VR-технология позволяет "прогуляться" по кольцам Сатурна или почувствовать себя космодесантником... Фото: Руслан Полынский/ДВФУ

Надеваешь VR-очки, наушники и - погружаешься в VR-лабораторию. Здесь можно рассмотреть вспышки на Солнце, заглянуть за Юпитер, "прогуляться" по кольцам Сатурна. Выбираешь Марс, захватываешь его манипулятором, и тут же на тебя обрушивается вал интересных фактов о Красной планете...

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Голикова: Процесс обучения должен выйти за пределы одной школы

Подобные супертехнологии проверки знаний ребят уже реально применяются в передовых школах, и все активнее прописываются в других. Предварительные исследования показывают самые радужные перспективы: благодаря виртуальной реальности некоторые элементы урока могут стать для ребенка самой увлекательной игрой. Модное слово "геймификация" здесь вполне уместно. Однако не изучены до конца такие факторы, как влияние технологии на психологическое состояние, здоровье, развитие школьника. Специалисты будут выявлять потенциальные и скрытые угрозы для учеников и педагогов, - рассказали "РГ" в ДВФУ.

Общество Образование Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве
Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается