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28.01.2019 21:18
Рубрика: Культура

Пейзаж Ай-петри в Третьяковку не вернется

Текст: Андрей Васянин, Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Хорошо все, что хорошо кончается! Можно порадоваться, что прекрасный синий предрассветный пейзаж горы Ай-Петри, написанный Архипом Ивановичем Куинджи в 1890-е, когда он перестал не только выставлять, но и показывать работы, вернется в Русский музей.

О возвращении его на выставку в Третьяковскую галерею, как сказала на пресс-конференции в Министерстве культуры Зельфира Трегулова, речи не идет. При этом она подтвердила, что выставка Архипа Куинджи продолжит работу до 17 февраля, каждый день (кроме 4 февраля) до 21.00.

Время работы было продлено, потому что выставка Куинджи пользуется огромным успехом (в прошлом году ее посетили больше двухсот тысяч человек!). Музей шел навстречу посетителям, чтобы дать возможность всем желающим впервые увидеть максимально полную ретроспективу работ художника, собранных вновь после того, как правление Общества имени Куинджи рассылало их по запросам музеев (вплоть до закрытия Общества в 1930-м было передано 78 произведений Куинджи в 24 музея). В онлайн-продаже билетов уже нет. Очереди стояли даже во время 20-градусных морозов.

Минкультуры: Точная стоимость картины Архипа Куинджи неизвестна

Когда я представляю эту очередь, я почему-то не могу вообразить в ней того 31-летнего парня, который "не мог вспомнить", что он делал днем в воскресенье, "ушел в несознанку", так сказать. Народ в блогах изумлялся полному отсутствию эмоций на лице персонажа, который постоял перед картиной, а потом просто ее снял и пошел себе за колонну. А чего изумляться? Что ему Куинджи, что ему "Ай-Петри..."? С таким же безразличием он мог снять чужое пальто с вешалки...

Самый интересный вопрос не в этом парне, а в том, кто заказал ему эту работу... Понятно же, что ни на одном аукционе украденную работу человек никогда продать не сможет. Равно как не сможет показать ее кому-нибудь, кто не входит в его ближайший семейный круг, так сказать, без риска, что селфи с этим пейзажем окажется в соцсетях. Более того, его наследники не смогут ее продать официально. Значит, речь идет о двух вариантах.

Первый вариант - условно - этакий воображаемый сказочный Кащей, который "над златом чахнет". Только вместо злата - шедевры мировой живописи. И среди этих шедевров - вид "Ай-Петри" Куинджи. Хотя представить себе ценителя, который будет наслаждаться в глубоком одиночестве видом Куинджи, тоже трудно. Особенно после того, как показали кадры оперативной съемки с полицейскими, вытаскивающими ту самую картину в черной тряпке из-за трубы то ли в подвале, то ли в недостроенном здании в ближайшем Подмосковье. Если честно, на меня эти кадры произвели впечатление едва ли не более шоковое, чем кадры видеонаблюдения в момент похищения. Ладно, это у меня воображения ограничено. Но у человека, который заказывал эту операцию "старики-разбойники-2", с воображением точно все в порядке. И он, любитель искусств, хорошо понимал, какому риску подвергает столь любимую картину Куинджи.

Может быть, вероятнее второй вариант? Человек "заказывал" работу, чтобы перепродать на черном рынке. А судя по тому, что шокирующие новости об исчезновении работ из музеев повторяются с завидной регулярностью (хоть Музей Мунка можно вспомнить в Осло, хоть совсем свежую историю с "ненахождением" иконы XVI века в Историческом музее), этот рынок вполне процветает. Да, естественно, это мировой рынок. Точно так же, как наркоторговля. Но, похоже, и мы становимся его частью. А судя по тому, что "фигурант дела" уже привлекался в связи с распространением наркотиков, эти рынки вроде сообщающихся сосудов.

Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город"

Возникает вопрос, а что делать в этой ситуации музеям? Да, на пресс-конференции в минкультуры мы услышали ближайший перечень мер, которые музеи вынуждены принять на вооружение. Прежде всего - речь о снабжении датчиками сигнализации каждой (!) работы на выставке. Владимир Мединский поручил комплексно проверить системы безопасности Третьяковской галереи и всех музеев первого ряда. Предметы экспонирования должны быть обеспечены рубежами охраны или датчиками не только на постоянных экспозициях, но и на временных выставках. Точно так, как это было сделано на недавней выставке в Манеже "Сокровища музеев России". Но надо понимать, что это реально дорогое удовольствие. Кто его будет оплачивать? И означает ли это, что выставок будет меньше?

Другое последствие "крайне драматического события для всего музейного сообщества" - усиление досмотра на входе. То ли досмотр, как в аэропортах проводить непосредственно при входе на выставку, то ли фейс-контроль вводить... Третье следствие выросших рисков - удорожание страховки и недопустимость экономии на ней.

Но главный вопрос остается - как выстраивать музею отношения с посетителями в новой ситуации возросшего спроса на черном рынке на произведения искусства?

Культура Арт Музеи и памятники Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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