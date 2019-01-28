В Бразилии число жертв прорыва дамбы увеличилось до 58 человек

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 58 человек. Представители гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, заявили, что эта цифра будет увеличиваться.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Ранее сообщалось о 34 погибших и 287 пропавших без вести.

Напомним, дамба с отходами металлургической промышленности горнодобывающей компании Vale разрушилась в пятницу. Жители ближайших домов были эвакуированы, часть строений разрушили потоки грязи.

В воскресенье Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе. Специалисты срочно начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей.

Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.