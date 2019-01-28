Еще в двух федеральных округах состоялись региональные полуфиналы конкурса "Лидеры России". Итоги этого этапа конкурса подвели в Дальневосточном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе.

В полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России" во Владивостоке приняли участие 311 человек, представлявшие все 11 субъектов Федерации округа, включая недавно присоединенные к ДФО Забайкалье и Бурятию. Нынешние полуфиналисты находились в более жесткой конкуренции, поскольку по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 20 процентов. В дальневосточном полуфинале из 311 участников после тестирования - первого этапа полуфинала ко второму - оценочным мероприятиям было допущено 240. Самым молодым участником полуфинала стал 19-летний студент Дальневосточного федерального университета Михаил Ермолаев, получивший управленческий опыт еще в школьные годы (он представлял Приморье). На Дальнем Востоке в финал вышли 30 человек. Вчера с финалистами встретился полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев. "Ну думаете, что все закончилось, раз вы вышли в финал. Все только начинается: гораздо важнее пройти весь путь, определить который дает возможность участия в конкурсе "Лидеры России", чем, оглядываясь назад, хвалить себя за эту победу", - заявил он.

"Лидеры России" - это социальный лифт для талантливых кадров

В свою очередь, Северо-Кавказский федеральный округ стал первым в России, принявшим у себя уже два региональных кадровых конкурса, которые были проведены при поддержке платформы "Россия - страна возможностей". Это проекты "Мой Дагестан" и "Новая высота" в Кабардино-Балкарской Республике. В Ставропольском крае есть опыт организации проекта "Новая энергия". Поэтому "Лидеры России" не стал сюрпризом для конкурсантов. "В финал приглашены 29 конкурсантов из всех 7 регионов СКФО", - уточнил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. За победу в полуфинале боролись 136 человек. Их число стало известно после заочного этапа, в котором подали заявки 6078 человек. Большинство из них - 44 процента - это молодые люди до 35 лет. Как сказал полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, на Северном Кавказе нужны мотивированные люди, которые сами стремятся двигаться вперед. А от победителей конкурса ждут, что они останутся работать в округе.

Как заявил один из наставников конкурса ректор РАНХиГС Владимир Мау, "Лидеры России" - это социальный лифт для талантливых кадров. "Этот конкурс создан для того, чтобы выявить самых успешных. Победитель не тот, кто ищет должности, а тот, кто решает все сам. И победа является лишь частью его личного успеха, результатом попытки попробовать себя в чем-то новом, высококонкурентном", - сказал он.

Региональные полуфиналы конкурса уже прошли в некоторых федеральных округах, они завершатся к середине февраля. Ожидается, что финал "Лидеров России" состоится в марте. Финалисты проекта так же, как и в прошлом году, получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.