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28.01.2019 21:44
Рубрика: В мире

В ДНР отвергли "новый план" от ОБСЕ

Текст: Петр Лихоманов
В Донецкой народной республике (ДНР) расценили как категорически неприемлемый некий новый план урегулирования в Донбассе, о котором обмолвился в интервью австрийским СМИ специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
Мартин Сайдик. Фото: AP Photo/Sergei Grits Мартин Сайдик. Фото: AP Photo/Sergei Grits
Мартин Сайдик. Фото: AP Photo/Sergei Grits

"Заявление спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в корне противоречит тем договоренностям, которые были одобрены на высшем международном уровне - Советом безопасности ООН. Более того, под Комплексом мер (по выполнению Минских соглашений, - прим. "РГ") стоит, в том числе, подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией", - заявила представитель Донецка на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее, напомним, Мартин Сайдик в интервью австрийской газете Kleine Zeitung заявил, что Минские соглашения "недостаточно четкие", и что выборы на территории народных республик должны проходить исключительно под контролем ООН, с участием "полицейской и военной компоненты". По его словам, есть некий новый план урегулирования, который предполагает создание "агентства ЕС по реконструкции", подобного действовавшему в 90-х годах прошлого века на Балканах. Этот план должен быть также одобрен странами "нормандской четверки" и проголосован парламентами Украины и России (причем Россия, согласно Минским соглашениям, не является стороной гражданского конфликта на Украине, - прим. "РГ").

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Наталья Никанорова расценила слова Сайдика как попытку саботажа Минского процесса, вопреки его прямым обязанностям, и попытку поставить под сомнение эффективность работы ОБСЕ.

"Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - цитирует Никанорову издание "Украина.Ру".

Она также обратила внимание на попытку Сайдика поставить Донецк и Луганск перед фактом вопреки Минским соглашениям, которые предполагают согласование всех аспектов мирного урегулирования с народными республиками, а не просто "выслушивание" их мнения. Наталья Никанорова от имени ДНР призвала Мартина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию, сводя на нет все усилия сторон по реализации Минских соглашений.

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