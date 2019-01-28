В Европе молодежь все меньше знает о преступлениях нацистов

Вопреки безграничному доступу современных людей к информации, в наш цифровой век знания об исторических событиях, в том числе о преступлениях национал-социалистов, в Германии "шокирующе скудны". Это признал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в статье, написанной к Международному дню памяти жертв Холокоста для еженедельника Welt am Sonntag.

"Поисковые системы вроде Google выдают миллиарды запросов в день. Но ответов на сложные вопросы, очевидно, не отыскать с помощью одного лишь клика "мышкой", - пишет Хайко Маас. - Свобода знания не защищает от узости мышления". Он отмечает, что "значительная часть молодого поколения имеет невообразимо скупые представления о Холокосте". "Наша культура и историческая память дают сбои под натиском правых, - продолжает глава внешнеполитического ведомства Германии. - Тем опаснее уровень невежества среди именно молодых немцев, который демонстрирует недавний опрос CNN. Так, 40 процентов респондентов, по их собственным оценкам, практически ничего не слышали о Холокосте. Это шокирующие цифры, которые мы не должны молча принимать как должное".

Не менее шокирующие цифры приводит The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в конце прошлого года Фондом Холокоста среди жителей семи европейских стран. К примеру, каждый двадцатый подданный Великобритании "не верит, что Холокост имел место", а 8 процентов опрошенных уверены, что "масштабы геноцида преувеличены". Примерно половина всех опрошенных на Альбионе не в курсе, сколько евреев погибло от рук нацистов, а каждый пятый респондент предположил, что жертв было "менее двух миллионов". В целом 5 процентов опрошенных в Британии "вообще ничего не слышали о Холокосте". Во Франции в этом признались 20 процентов граждан в возрасте от 18 до 34 лет. В Австрии - 12 процентов. При том что и в Австрии, и во Франции, равно как и в Германии, Бельгии, Швейцарии и некоторых других государствах в Европе предусмотрено уголовное наказание за отрицание преступлений против человечности, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом.