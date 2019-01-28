В феврале увеличатся пособия ветеранам и инвалидам

Пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми с первого февраля 2019 года увеличатся на 4,3 процента. Постановление правительства России опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Повышение проводится в рамках индексации социальных выплат, предусмотренной законодательством. Коэффициент индексации в этом году - 1,043, говорится в пояснительной записке к постановлению.

Такой порядок индексации распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.