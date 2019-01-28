В гольф-клубе Трампа работали нелегалы из Латинской Америки

В гольф-клубе, принадлежащем президенту США Дональду Трампу и управляемом сейчас его сыновьями, годами работали нелегальные мигранты из стран Латинской Америки. Однако выяснилось это только сейчас, когда администрация уволила их.

Как пишет The Washington Post, 18 января начальник отдела кадров вызвал одного за другим дюжину сотрудников и избавился от них, несмотря на былые заслуги (многие удостаивались звания "работник месяца", знали, как надо правильно обслуживать Трампа). Формальным поводом для этого стало отсутствие документов, точнее то, что во время приема на работу они предоставили поддельные паспорта, грин-карты и другие бумаги. Таким образом, в один день Национальный гольф-клуб в округе Вестчестер (штат Нью-Йорк) уволил половину своих сотрудников в зимнее время года.

По данным газеты, это уже не первый случай, когда выясняется, что на Трампа работали нелегалы. В прошлом году такой же "чистке подверглись ряды работников гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Как заявил один из сыновей президента Эрик Трамп, их компания "прилагает большие усилия для выявления сотрудников, предоставивших фальшивые документы для незаконного трудоустройства". "При выявлении нарушения любое лицо будет немедленно уволено", - подчеркнул он. При этом он так и не сказал журналистам, сколько нелегалов было выявлено по всем гольф-клубам и отелям Трампа, проводились ли подобные проверки в прошлом и знали ли руководители подразделений, что нанимают работников без документов.

По словам адвоката уволенных Анибала Ромеро, большим секретом это не было, корпорация Трампа продемонстрировала "практику найма нелегальных мигрантов не только в Нью-Джерси, но и в Нью-Йорке". "Мы требуем полного и тщательного расследования со стороны федеральных властей", - отметил юрист.

Как рассказывают бывшие работники гольф-клуба, в основном выходцы из Мексики, большинство из них пешком пересекли границу и уже в США приобрели поддельные документы. Так, в 2000 году грин-карта стоила всего лишь 50 долларов, и она устроила нанимателя. Впоследствии одному из работников пришлось купить новую, в ней была другая дата рождения, но бухгалтерию гольф-клуба это не смутило. Другой сотрудник рассказал, что бухгалтер несколько раз не принимал у него документы, требуя получить более качественные. А один из бывших менеджеров признался, что они делали упор на поиск дешевой рабочей силы, а не наличие правильных бумаг.