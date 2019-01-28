Новости

Жене Башара Асада удалили злокачественную опухоль 03:20
В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта 02:59
В Крыму мужчина облил краской памятник "Вежливым людям" 02:52
В Бразилии число жертв прорыва дамбы увеличилось до 58 человек 02:32
CNN: Хиллари Клинтон может побороться за пост президента США 02:06
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго" 01:05
Граждане России не пострадали во время взрывов на Филиппинах 00:43
В горах Чечни автомобиль с людьми упал в пропасть 00:20
Похищенную картину Куинджи внесли в реестр украденных полотен 27.01.2019
В порту неподалеку от столицы Венесуэлы произошел взрыв 27.01.2019
Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя с Бейдером 27.01.2019
Девять человек пострадали от взрыва газа в Гааге 27.01.2019
Похищение картины из Третьяковской галереи попало на видео 27.01.2019
В Перми открыли "горячую линию" для жильцов дома, где рухнули перекрытия 27.01.2019
Россияне не пострадали при взрыве в Гааге 27.01.2019
Песков назвал главную цель президента 27.01.2019
В Москве из-за долгов в суд вызвали "Смешариков" 27.01.2019
Израиль признал лидера оппозиции Гуаидо главой Венесуэлы 27.01.2019
Три здания обрушились в результате мощного взрыва в Гааге 27.01.2019
Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ 27.01.2019
Вратарь "Зенита" Лодыгин проведет остаток сезона в "Олимпиакосе" 27.01.2019
Что купить за 1 млн: новый Hyundai Creta и пять подержанных кроссоверов 27.01.2019
Лукашенко вышел на лед с фигуристами чемпионата Европы 27.01.2019
В Иране рассказали, как США освободили из плена талибов 40 главарей "ИГ" 27.01.2019
Скончался бывший полпред президента в Мордовии Валентин Конаков 27.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
28.01.2019 02:59
Рубрика: В мире

В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.

В Британии зафиксировано 120 случаев опасного сближения дронов с самолетами

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря израильской полиции Михаэлья Зингермана. По его словам, 46-летнего россиянина задержала охрана аэропорта. Он был арестован для допросов, суд продлил на сутки его содержание под стражей.

Сотрудник полиции предположил, что уже в понедельник турист сможет вернуться на родину, так как "ничего серьезного ему не грозит".

В мире Ближний Восток Израиль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму мужчина облил краской памятник "Вежливым людям"
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"
Песков назвал главную цель президента
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи