В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря израильской полиции Михаэлья Зингермана. По его словам, 46-летнего россиянина задержала охрана аэропорта. Он был арестован для допросов, суд продлил на сутки его содержание под стражей.

Сотрудник полиции предположил, что уже в понедельник турист сможет вернуться на родину, так как "ничего серьезного ему не грозит".