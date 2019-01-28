В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных

Эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных. Для этого нужно соблюдать несколько основных правил.

Стоит установить антивирус, не при каких обстоятельствах не вводить данные своих учетных записей на подозрительных сайтах и использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах. Лучше придумать пароли из букв разного регистра, символов и цифр.

Также необходимо отходя от компьютера, не забывать включать спящий режим. Кроме того, эксперты рекомендуют регулярно делать резервные копии важной информации на внешнем носителе. Не стоит открывать подозрительные файлы и переходить по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях. Также следует воздерживаться от установки пиратского программного обеспечения.

Соблюдение правил так называемой цифровой гигиены, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, поможет защитить персональные данные, сообщает ТАСС.