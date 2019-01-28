В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных

Стоит установить антивирус, не при каких обстоятельствах не вводить данные своих учетных записей на подозрительных сайтах и использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах. Лучше придумать пароли из букв разного регистра, символов и цифр.
Также необходимо отходя от компьютера, не забывать включать спящий режим. Кроме того, эксперты рекомендуют регулярно делать резервные копии важной информации на внешнем носителе. Не стоит открывать подозрительные файлы и переходить по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях. Также следует воздерживаться от установки пиратского программного обеспечения.
Соблюдение правил так называемой цифровой гигиены, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, поможет защитить персональные данные, сообщает ТАСС.