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28.01.2019 16:08
Рубрика: Власть

В Роскомнадзоре рассказали, на кого жалуются россияне

Текст: Татьяна Шадрина

Граждане больше всего жалуются на банки в Роскомнадзор из-за того, что те якобы нарушают закон "О персональных данных". Хотя только пять процентов жалоб подтверждаются, констатировали в службе.

Фото: istock
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Но сам спектр жалоб очень обширен. Во-первых, россияне считают, что кредитные организации поручают обработку данных другому лицу, чтобы взыскать с них задолженность. Во-вторых, что они обрабатывают данные без согласия самих владельцев персональных данных. Да и хранят данные дольше, чем разрешает закон.

Например, отправляют им смс уже после того, как договор с клиентом истек. И, кроме того, банки не предоставляют информации о том, кем и как обрабатываются их данные. В Роскомнадзор поступают жалобы на то, что на паспорта граждан оформляются микрозаймы без их ведома.

На втором месте по количеству жалоб сайты, которые собирают данные граждан. Владельцы сайтов занимаются сбором, обработкой и распространением персональных данных граждан, которые заходят на ресурс, без согласия пользователя и каких-либо других оснований. Ряд сайтов находится не в национальной доменной зоне. Сайты не предупреждают "посетителей" о том, что метрические программы собирают данные о том, что и как запрашивал пользователь на ресурсе.

Фото: iStock
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На третьем - коллекторские агенства, здесь жалобы похожи на претензии к кредитным организациям.

На четвертом - структуры ЖКХ. В основном в Роскомнадзор жалуются на управляющие и снабжающие компании, которые передают данные владельцев квартир третьим лицам для взыскания долгов по коммунальным платежам, за ремонт. Некоторым не нравится, что в подъездах многоквартирных домов устанавливают видеокамеры. Ряд управляющих компаний вывешивают объявления о должниках за коммунальные услуги в подъездах домов не просто с указанием номеров квартир, а с указанием персональных данных жителей.

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