В России ограничили проценты и неустойку по кредитам до одного года

Ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать 1,5 процента в день. Такое правило будет действовать для договоров займа, заключенных с 28 января по 30 июня 2019 года. Ранее изменения были внесены в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельность и микрофинансовых организациях".

Ограничения также вводятся на размеры начисляемых процентов, неустойки и других платежей по таким кредитам. Совокупная сумма начисленных платежей не может превышать двух с половиной размеров суммы самого кредита.

По договорам займа, заключенным с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, также вводится ограничение начисленных процентов, неустойки и прочих платежей. Их сумма не может превышать двукратного размера суммы кредита. Такие условия должны быть указаны на первой странице договора перед таблицей, содержащей индивидуальные условия кредита, говорится в тексте закона.

Но эти ограничения не действуют для потребкредитов, привлекаемых без обеспечения на сумму до 10 тысяч рублей, на срок до пятнадцати дней. В этом случае ранее уже были введены другие ограничения.

В частности, кредитор не может начислять проценты, меры ответственности и прочие платежи, за исключением неустойки в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, после того, как сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы потребительского кредита.