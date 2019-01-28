В России создается информационно-финансовая экосреда для участников ВЭД

Фактически речь идет о создании службы "одного окна", которая должна объединить все сервисы, необходимые участнику внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в процессе хозяйственной деятельности. Это становится возможным во многом благодаря Федеральной таможенной службе (ФТС), которая задала темпы цифровизации отрасли и заставила бизнес реагировать.

По данным ФТС, в России сейчас насчитывается примерно 75 тысяч участников ВЭД, которые наиболее часто совершают таможенные операции, используя цифровую технологию единого лицевого счета. 68 процентов всех платежей или около 2,5 триллиона рублей, которые администрируют таможенные органы, уплачиваются посредством этой технологии. По данным экспертов, в ближайшие годы объемы будут только расти, в том числе благодаря тому, что ФТС сегодня занимает одно из лидирующих мест среди всех федеральных ведомств по темпам цифровизации.

Новые стандарты рынка ВЭД, заданные ФТС, уже поддержаны платежными сервисами и банками. Пионером стала российская платежная система "Таможенная карта", которая последние несколько лет работает над созданием полного комплекса услуг как для банков, так и для участников ВЭД.

Cегодня "Таможенная карта" - это не просто платежная система, удостоверяющий центр и система электронного декларирования товаров, она предоставляет своим клиентам услуги по экспертизе и консультированию практически по всем возникающим вопросам. По сути, это узкопрофильный, но в то же время комплексный консалтинг. Участник ВЭД в одном месте может получить консультацию по всем интересующим его вопросам - начиная от прохождения таможни и заканчивая контролем доставки грузов из любой точки мира. "Таможенная карта" совмещает функции платежной системы и оператора электронного документооборота, что, в свою очередь, дает клиентам возможность работать не только с Федеральной таможенной службой, но и с Федеральной налоговой службой. При этом информационные сервисы предоставляются клиентам бесплатно в составе комплексного решения.

Сегодня участниками платежной системы являются около 70 банков, среди которых крупнейшие государственные и частные российские банки, банки с иностранным капиталом, региональные банки.

Среди "топов", которые активно сотрудничают с "Таможенной картой" в том числе по развитию и продвижению экосреды - "Сбербанк", банк "Открытие" и "Ситибанк". Результатом совместной работы со "Сбербанком" стал инновационный продукт, который позволяет клиенту "Сбербанка" за несколько минут получить виртуальную "Таможенную карту" и приступить к оплате таможенных платежей как в личном кабинете участника ВЭД, так и комплексно, при электронном декларировании. При этом списание денежных средств происходит не со специального карточного счета, а с расчетного счета компании. Особенно удобно для финансовых служб клиента то, что запрос на уплату поступает от брокера или логиста компании и соответствует сумме в подаваемой декларации, а подтверждение списания производится финансовыми службами.

Причем, как показал опыт сотрудничества брокера и банкиров, малый и средний бизнес не меньше заинтересованы в упрощении взаимодействия с таможенными органами. А еще такой клиент хочет получить понятный, финансово доступный продукт онлайн в течение нескольких минут после обращения.

"Сегодня именно умение слышать запросы бизнеса и отвечать потребностям не только крупных корпораций, но и компаний малого и среднего бизнеса - необходимое условие дальнейшего развития финансовых сервисов", - заявил корреспонденту "РГ" генеральный директор компании "Таможенная карта" Андрей Баринов.

Поэтому, по его словам, компания сотрудничает со всеми финансовыми институтами, которым импонирует задача предлагать участникам ВЭД технологичный продукт и качественный сервис. Сейчас компания планирует совместно с банками расширить спектр финансово-информационных продуктов для участников ВЭД.

"Мы понимаем, что необходимо дальнейшее развитие цифровой экономики всех сервисов, особенно на фоне тех усилий, которые довольно эффективно предпринимает ЦБ в плане построения онлайн-расчетов и ускорения прохождения платежей, - подчеркнул гендиректор компании. - С другой стороны, мы видим необходимость выступать не только как организаторы операторов платежей, но еще и в роли некой платформы, хаба, который позволял бы всем участникам рынка профессионально взаимодействовать между собой".

Как отметил Андрей Баринов, именно в создании такой платформы, экосистемы ВЭД он видит основную задачу в стратегии развития "Таможенной карты".

Справка "РГ"

"Таможенная карта" - это крупнейшая на сегодняшний день платежная система таможенных платежей. Основной продукт платежной системы - таможенная карта, которая позволяет участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять круглосуточно все виды таможенных платежей на территории России. Сама платежная система надежно защищена от хищения злоумышленником средств с карты. Во-первых, оплата таможенных платежей и сборов - единственное возможное целевое использование карты. Даже если она будет скомпрометирована, то снять наличные или совершить платеж в интересах третьих лиц невозможно. Находящиеся на ней средства могут быть только перечислены на счет таможенных органов в Федеральном казначействе. Во-вторых, благодаря услуге удаленного доступа, банк в режиме онлайн получает всю информацию о работе выпущенных карт, в частности, о текущих лимитах по картам клиентов, о проведенных операциях и авторизациях клиентов. Также в режиме реального времени можно изменять лимиты расходования денежных средств по картам и блокировать или разблокировать выпущенные карты, находящиеся на руках у клиентов. Для владельца карты предусмотрены опции смс-информирования и "Личный кабинет".