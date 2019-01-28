В российских магазинах появятся биопродукты

На полках российских магазинов появятся продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами - биопродукты. Определить перечень таких продуктов заместитель председателя правительства Алексей Гордеев поручил компетентным ведомствам, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Например, предусмотрено обязательное йодирование соли или обогащение молока витамином A и D, пояснили в пресс-службе.

Вопросы повышения качества пищевой продукции обсуждались в ходе заседания межведомственной рабочей группы по реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года, состоявшемся в пятницу, 25 января 2019 г. Вице-премьер обратил особое внимание на необходимость увеличения производства органических продуктов в России. Это будет способствовать повышению качества питания россиян.