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28.01.2019 19:46
Рубрика: Власть

Пока горит свеча

Валентина Матвиенко: Мы не имеем права забывать о трагедиях войны
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Задача ныне живущих состоит в том, чтобы сохранить для будущих поколений память о жертвах Второй мировой войны и не допустить повторения таких чудовищных трагедий, какими были преступления Холокоста, блокада Ленинграда, уничтожение Хатыни и другие страшные события тех лет. Об этом говорили в понедельник в Еврейском музее и центре толерантности участники церемонии, приуроченной к Дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в годовщину освобождения Освенцима советскими войсками.

"В России свято чтят память жертв Холокоста, это наша общая скорбь, мы воспринимаем эту катастрофу как боль всего нашего многонационального народа, который понес наибольшие потери в годы Второй мировой войны", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В нашей стране мы пресекали и будем пресекать любые попытки отрицания Холокоста", - добавила она.

Память об этом чудовищном преступлении с течением времени не теряет актуальности, констатировала глава Совфеда. "Скажу больше, именно в наше время сбережение памяти о трагических событиях, рожденных ненавистью на национальной почве, становится особенно актуальным. Потому что эта идеология пробуждается, набирает силу", - отметила она и напомнила о факельных шествиях сторонников националистических идей, о сносе памятников советским воинам и переименовании улиц в честь пособников фашизма.

Нужно делать все для того, чтобы не допустить возрождения нацистской идеологии с ее звериным обличьем

В одном ряду с Холокостом стоит блокада Ленинграда, сожжение Хатыни, расстрелы в Бабьем Яре. "Мы должны помнить об этом, чтобы ничего подобного больше не повторилось", - отметила Матвиенко. "И нам, парламентариям, нужно делать все для того, чтобы не допустить возрождения нацистской идеологии с ее звериным обличьем", - добавила спикер.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Еще одним напоминанием об ужасах войны и стойкости борцов с фашизмом станет мемориал, посвященный героям сопротивления в концлагерях и гетто, рассказал председатель попечительского совета Еврейского музея Виктор Вексельберг. В конкурсе проектов приняли участие более 100 авторов, открытие мемориала запланировано на май.

"В этом году исполняется 75 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда", - напомнил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. "Эти два события - освобождение Освенцима и снятие блокады - две большие победы в один день, символизирующие победу добра над злом", - подчеркнул он. В Санкт-Петербурге планируется обновленная экспозиция, посвященная блокаде, Еврейский музей принимает участие в ее подготовке.

Выступления участников церемонии перемежались отрывками из дневников военных лет. В понедельник в музее открылась выставка "Анна Франк. Дневники Холокоста". Экспозиция представляет истории шести девушек - Анны Франк, Элен Берр, Евы Хейман, Мэри Берг, Элизабет Кауфманн и Рутки Ласкер, восстановленные по материалам дневников и личных архивов. Дополняют исторические и эмоциональные образы из дневников работы современных художников. Участники церемонии под пронзительную музыку из кинофильма "Список Шиндлера" в исполнении струнного квартета зажгли свечи в память о жертвах Холокоста.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Мир помнит о Холокосте Вторая мировая война
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