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28.01.2019 18:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Когда дарственная бесполезна

Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
С необычным иском обратилась недавно в Верховный суд РФ жительница Волгограда. Ответчицей в своем иске гражданка назвала близкую родственницу. Дама просила высокий суд принять решение "о регистрации перехода права собственности на 1/3 доли в квартире". Невнимательное отношение местных судов к сути заявленных требований и стало основанием для разъяснений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Верховный суд объяснил на примере дарственной, что судам иски граждан надо читать внимательно и не менять их суть. Фото: EPA Верховный суд объяснил на примере дарственной, что судам иски граждан надо читать внимательно и не менять их суть. Фото: EPA
Верховный суд объяснил на примере дарственной, что судам иски граждан надо читать внимательно и не менять их суть. Фото: EPA

О сути же своей проблемы гражданка рассказала уже в суде. Из ее повествования стало известно, что еще в 2005 году между ней и ее родственницей был подписан договор дарения. То есть тринадцать лет назад нашей даме родственница безвозмездно отписала часть квартиры. Но сейчас, пожаловалась истица, дарительница "уклоняется от регистрации перехода права собственности в добровольном порядке".

Центральный районный суд Волгограда в иске о регистрации договора дарения нашей героине отказал.

Спустя три месяца Cудебная коллегия по гражданским делам областного суда подтвердила правильность решения районных коллег.

Фото: iStock
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Недовольной истице пришлось идти дальше - в Верховный суд страны.

Там проверили материалы дела, обсудили доводы кассационной жалобы и решили, что гражданке местные суды отказали неправильно. И к ее аргументам стоит прислушаться.

Сначала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила коллегам про Гражданский процессуальный кодекс РФ.

В нем есть 387-я статья. В ней говорится, что основанием для отмены или изменения судебных решений в кассационном порядке является "существенное нарушение норм материального или процессуального права", которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможно восстановить законность и защитить нарушенные права и свободы. А такие нарушения, по мнению высокого суда и сделали местные суды.

Случился казус - ­ местные суды приняли решение не по тем требованиям, что были предъявлены истцом

В другой статье того же Гражданского процессуального кодекса - 390-й - сказано следующее.

Что суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, проверяет правильность применения и толкования норм закона нижестоящими коллегами. И "в интересах законности" этот суд "вправе выйти за пределы доводов кассационной жалобы".

О том же самом - о "праве выйти за пределы жалобы в интересах законности" - сказано и в постановлении пленума Верховного суда (от 11 декабря 2012 года N 29).

Высокая судебная инстанция растолковала, что она понимает под словами "об интересах законности и праве суда выйти за пределы доводов кассационной жалобы" .

По разъяснению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ под этими словами она понимает необходимость обеспечить правильное применение норм закона по тому делу, которое он изучает.

Фото: iStock
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Все эти разъяснения про выходы за пределы доводов жалобы понадобились Верховному суду исключительно для того, чтобы растолковать, какие "существенные нарушения правовых норм" были сделаны как районным, так и областным судами, когда они рассматривали иск жительницы Волгограда к своей родственнице.

Вот главное, что подчеркнул высокий суд: по Гражданскому процессуальному кодексу суд не имеет права самостоятельно изменить предмет или основание иска. Суд может принимать решение только по заявленным требованиям и выйти за их пределы только в тех случаях, тогда, когда это разрешено законом.

Напомним, что наша героиня получив от родственницы красивую бумагу, которая называется дарственной. Гражданка была уверена, что с таким документом онастала обладательницей одной трети в квартире. Но так сложилась жизнь, что дальше написания дарственной родственница не пошла. Тогда, спустя годы с этим документом истица отправилась в суд. Она очень хотела, чтобы заманчивые обещания на бумаге превратились наконец в реальность.

В нашем случае, как подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, гражданка, именуя обращение в суд исковым заявлением о регистрации договора дарения, тем не менее просила произвести регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество.

Верховный суд обратил внимание коллег на то, что в процессе рассмотрения этого гражданского дела исковые требования не менялись, не уточнялись и не дополнялись.

Районный суд, когда отказал истице, сослался на разъяснение, данное в постановлении пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов (N10/22 от 29 апреля 2010 года). Там речь шла о судебной практике по защите прав собственности. И было сказано следующее - "сторона сделки не имеет права на удовлетворение иска о признании права, основанного на этой сделке, так как соответствующая сделка до ее регистрации не считается заключенной либо действительной в случаях, установленных законом".

Между тем этот же районный суд признал рассматриваемый иск как иск о регистрации договора дарения и своим решением отказал именно в иске о регистрации договора дарения.

Фото: depositphotos.com
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Второй суд, областной, тоже признал этот иск иском о регистрации договора дарения, но, описывая его, назвал предъявленные претензии требованием о регистрации перехода прав собственности. Однако при этом он оставил в силе решение районного суда - отказать в регистрации договора дарения.

Теперь разъясним оба решения, точнее переведем их с юридического на обывательский язык.

Проще говоря, случился очень интересный юридический казус - местные суды приняли решение не по тем требованиям, что были предъявлены нашим истцом.

По предъявленным же гражданкой исковым требованиям суды первой и второй инстанций, то есть районный и областной вообще не приняли никакого решения.

В итоге, как указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, требования о регистрации договора дарения и регистрации перехода прав собственности на недвижимое имущество имеют разные основания и требуют установления разных обстоятельств дела. Именно поэтому Верховному суду пришлось не только объяснить, что произошло, но и оба решения местных судов отменить.

Верховный суд отправил дело о дарственной назад и велел спор пересмотреть спор по новой, но с учетом своих разъяснений.

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